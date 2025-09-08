Arena inicia venda de ingressos para confronto do Grêmio contra o Mirassol

Venda será exclusiva para sócios nos dois primeiros dias. Duda Fortes / Agencia RBS

A Arena abriu na tarde desta segunda-feira (8) a venda de ingressos para a partida entre Grêmio e Mirassol. O jogo, que marcará a retomada do Brasileirão após a data Fifa, será disputado a partir das 16h do próximo sábado (13).

Os dois primeiros dias serão voltados apenas para sócios do clube, que poderão adquirir os bilhetes pelo site arenapoa.com.br. Torcedores em geral terão acesso somente a partir das 14h de quarta-feira (10).

Os ingressos mais baratos custarão R$ 20, em diversos setores, enquanto o mais caro é R$ 150, no setor Gold. Veja abaixo a tabela de preços.

Arena / Divulgação