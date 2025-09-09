Apresentado no Grêmio, Willian promete: "Não vai faltar entrega"

Willian foi apresentado nesta terça-feira (9). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Jogador de duas Copas do Mundo, Willian foi apresentado como novo jogador do Grêmio nesta terça-feira (9). O meia-atacante, de 37 anos, concedeu entrevista coletiva.

Antes da primeira resposta, o novo camisa 88 tricolor revelou que o Grêmio tenta a sua contratação desde julho de 2023.

— Expectativa muito grande. O Grêmio é um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada. Expectativa maior possível para trazer alegria para o torcedor gremista. Não vai faltar entrega.

Willian assinou contrato até o fim do ano que vem. Ele não atua desde maio, quando defendia o Fulham e não marca um gol desde maio de 2024. Sua estreia está programada para o Gre-Nal, em 21 de setembro. O planejamento da comissão técnica é de que o meia-atacante faça uma espécie de pré-temporada no CT Luiz Carvalho antes de estrear.