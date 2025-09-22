Grêmio

Relação de confiança
Notícia

Após vitória no Gre-Nal, Mano projeta Grêmio contra o Botafogo e acredita no apoio do torcedor: “Ele não é bobo”

Tricolor terá jogo atrasado da 16ª rodada, na Arena, e é mais uma chance de amenizar relação com a torcida

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS