Após vitória no Gre-Nal, Mano projeta Grêmio contra o Botafogo e acredita no apoio do torcedor: “Ele não é bobo”

Mano Menezes projetou time para enfrentar o Botafogo no meio da semana. André Ávila / Agencia RBS

Passada a vitória no Gre-Nal 448, o Grêmio já mira o próximo duelo pelo Brasileirão 2025. O Tricolor entra em campo na quarta-feira (24), às 19h30min, contra o Botafogo, na Arena, em jogo atrasado da 16ª rodada da competição.

O resultado positivo no clássico aumenta a moral do Grêmio, mas ainda é necessário mostrar mais, principalmente em partidas dentro da Arena.

— É uma equipe que está entre os quatro melhores. Acabou de vencer um jogo com dez jogadores também, frente ao Atlético-MG, e é o último campeão da Libertadores. Essa é a equipe que nós vamos enfrentar. O que a gente precisa fazer? Estabelecer na nossa casa, de novo, uma relação de confiança entre o torcedor e a equipe — apontou Mano Menezes.

São três jogos seguidos na Arena sem vitória. Derrotas para Sport e Mirassol, além de um empate contra o Ceará. Os resultados negativos e o fraco desempenho quebraram a confiança do torcedor, que começa a ser recuperada com a vitória no Gre-Nal.

— Nós não estávamos entregando tudo aquilo que eles (torcedores) queriam ver na equipe, mas eu penso que a equipe começa a apresentar isso e o torcedor está vendo, ele não é bobo. Tínhamos um pouco de dificuldade de criação na última parte, ainda temos isso. Mas jogadores que chegaram vão acrescentar essa qualidade de jogo, uma bola mais limpa, que vai dando a chegada na frente — explicou o treinador.

Para enfrentar o Botafogo, o Grêmio terá desfalques importantes. Arthur foi expulso no Gre-Nal e está suspenso. Carlos Vinícius, que marcou o primeiro do Tricolor no clássico, saiu lesionado. André Henrique entrou em seu lugar, marcou o segundo gol, e deve ser o titular na quarta.