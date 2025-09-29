Grêmio

Oportunidade
Notícia

Após ser titular pela primeira vez no Brasileirão, goleiro pode ganhar sequência no Grêmio

Gabriel Grando atuou contra o Vitória e, caso Tiago Volpi não tenha condições de voltar, seguirá como titular nas próximas partidas

Geison Lisboa

