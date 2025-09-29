Após ser titular pela primeira vez no Brasileirão, goleiro pode ganhar sequência no Grêmio

Grando deve jogar contra o Santos na quarta-feira (1º). Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das novidades do Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no último domingo (28), foi a presença de Gabriel Grando. Com apenas nove jogos na temporada, o goleiro fez sua estreia na Série A devido a um problema muscular do titular Tiago Volpi.

Ao que tudo indica, Grando deverá ser mantido entre os titulares para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira (1º), na Vila Belmiro. Caso Volpi não se recupere de um edema muscular, o reserva terá a chance de ganhar sequência ainda maior defendendo o gol gremista.

— Importante voltar a jogar, mas o principal é o Grêmio vencer. Nosso grupo é unido e o apoio dos companheiros fortalece o trabalho e dá confiança para termos mais que 11 titulares. O objetivo é seguir evoluindo como equipe, somar pontos e chegar o mais alto possível na tabela — destacou Gabriel Grando, por meio de sua assessoria de imprensa.

No treino desta terça-feira (30), a comissão técnica deve definir a situação de Tiago Volpi. Não está descartada a possibilidade de que ele só retorne ao time após a parada para a próxima data Fifa.

Quase despedida

O goleiro de 25 anos tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. Recentemente, recebeu sondagens para deixar o clube. O Palmeiras chegou a apresentar uma proposta oficial pelo arqueiro, mas os valores não agradaram à direção tricolor.

Em junho, o goleiro recusou um proposta de renovação de contrato. Após a permanência do atleta e o não aceite da proposta de novo vínculo, o Grêmio teme a desvalorização do atleta.