Após saída frustrada, Grêmio teme desvalorização de atleta

Último jogo do goleiro (D) foi em março, quando defendeu cobrança de pênalti contra o Athletic-MG na Copa do Brasil. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As principais janelas de transferências foram fechadas nos últimos dias e o Grêmio não vendeu Gabriel Grando. O goleiro, de 25 anos, quase saiu no primeiro semestre para ir ao Palmeiras, dentro de um projeto do clube paulista de prepará-lo para virar titular no futuro.

Agora, o Tricolor teme a desvalorização do atleta por diversos fatores e estima uma venda, em janeiro, para tentar lucrar.

Em maio, antes do Mundial, o Palmeiras formalizou uma oferta final de U$S 2,3 milhões (cerca de R$13 milhões) para levar o goleiro reserva gremista. Após um impasse gremista, os paulistas retiraram a proposta.

O planejamento envolvia dar espaço para ser o substituto de Weverton com perspectiva de titularidade, já que Marcelo Lomba deixará o plantel em dezembro.

O negócio não será retomado em virtude da compra de Carlos Miguel, ex-Inter e Corinthians, por 4,5 milhões de euros. Ele estava no Nottingham Forest da Inglaterra.

Sem renovação

A situação no Grêmio é de ausência de perspectiva de utilização e também de renovação. O Tricolor já foi informado que o vínculo, com duração até outubro de 2026, não deverá prorrogado. Com isso, a partir de abril do próximo ano, ele poderá assinar um pré-contrato com outro time e sair sem custos.

Desta forma, o Grêmio já considera uma desvalorização com a proximidade do final do contrato e também pela reserva nas duas últimas temporadas. A aposta é que uma negociação definitiva poderá acontecer, mas com uma quantia mais baixa do que a oferecida pelo Palmeiras no primeiro semestre. O mercado do exterior é visto com bons olhos também pelo passaporte italiano do atleta.

Profissional desde 2021, Grando tem 95 partidas com a camisa tricolor. Ele é tetracampeão estadual e participou de campanhas da equipe nos últimos anos. A última atuação foi diante do Athletic-MG, em 12 de março, pela Copa do Brasil. Desde então, ele ficou no banco de reservas para Tiago Volpi, titular incontestável desde a chegada.