Após polêmica em campanha, patrocinadora promete devolver dinheiro a torcedores do Grêmio  

Grêmio já havia pedido desculpas ao seu torcedor pelas polêmicas com a patrocinadora. Reprodução / Grêmio

Patrocinadora do Grêmio, a Pix das Estrelas anunciou o ressarcimento integral a todos os torcedores que participaram da campanha "Movimento Imortal". A iniciativa prometia ajudar a trazer uma nova "estrela" para o Tricolor, mas acabou marcada por polêmicas e muitas críticas.

Em nota divulgada nesta terça-feira (9), a empresa lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso com a transparência, além de destacar o apoio financeiro ao Tricolor para as chegadas de Arthur e Willian.

A patrocinadora gremista ressaltou ainda que o reembolso àqueles que ajudaram à campanha "será realizado de forma automática, sem necessidade de qualquer solicitação".

Relembre a polêmica

A Pix das Estrelas havia lançado a campanha "Movimento Imortal", divulgada por influenciadores com o lema "trazer mais uma estrela" para o Grêmio. A ideia era que a compra do produto viabilizaria financeiramente a contratação de um novo craque, cujo nome seria revelado à meia-noite do dia 3 de setembro, instante do fechamento da janela de transferências.

Conforme apurado por Zero Hora, o objetivo da campanha era ter o anúncio da contratação de Willian. Mas, por conta de questões técnicas para a oficialização do acerto, a assinatura do contrato não aconteceu.

A parceria rendeu a injeção de recursos no Grêmio, que auxiliaram no pagamento de questões da contratação de Arthur e do próprio Willian. Posteriormente, após o fim da janela, o Grêmio emitiu uma nota pedindo desculpas ao seu torcedor.

A ação de marketing frustrada também resultou na demissão do CEO do clube, anunciada na segunda-feira (8).

Confira a nota da Pix das Estrelas

Em respeito ao Grêmio e à sua imensa torcida, o Pix das Estrelas comunica:

Todos os torcedores que participaram da campanha “Movimento Imortal” autorizada pela SUSEP, números: 15414.649088/2025-34 e 15414.651015/2025-11, iniciada na semana passada, serão ressarcidos integralmente. O reembolso será realizado de forma automática, sem necessidade de qualquer solicitação.

Essa decisão atende ao desejo da torcida e reafirma o compromisso do Pix das Estrelas com a transparência, a lisura e a parceria construída com o Grêmio e seus torcedores.

Lamentamos o episódio e reforçamos, mais uma vez, nosso desejo de ajudar o clube a superar desafios e se tornar cada vez mais forte.

Reiteramos também nossa atuação dentro de todos os parâmetros legais e regulatórios, sempre prezando pela correção e responsabilidade.

Por fim, destacamos que o nosso apoio ao Grêmio segue firme, assim como já demonstramos nos aportes que possibilitaram as contratações dos atletas Arthur e Willian. Acreditamos no poder da união entre clube, patrocinador e torcida.