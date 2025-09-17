Após polêmica com valores, Grêmio irá comprar carga total de ingressos para o Gre-Nal e revender por valor menor

Torcida do Grêmio terá uma carga de 2 mil ingressos no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Diante do valor aplicado pelo Inter para as entradas do Gre-Nal, o Grêmio decidiu por comprar toda a carga disponível para a área visitante e revender aos torcedores por um valor reduzido.

Conforme apurou a reportagem da Zero Hora, o clube vai adquirir a carga total de 2 mil ingressos que tem ao clássico do Beira-Rio. As entradas serão revendidas para os torcedores gremistas pelo valor de R$ 100. Em breve, o clube deve divulgar maiores detalhes e orientações ao público.

Na noite desta terça-feira (16), o clube emitiu uma nota criticando os valores aplicados pelo Inter. A principal alegação é que o valor de R$ 220 é mais que o dobro do que o aplicado na partida da Arena, no primeiro turno. Na oportunidade, as entradas foram comercializadas aos torcedores colorados pelo valor de turno R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

Confira a nota publicada pelo Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF.

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense