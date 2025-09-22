Após nova desistência de Marcelo Marques, quem são os pré-candidatos à presidência do Grêmio

Primeiro ato das eleições no clube acontecerá neste sábado (27) com a votação para o Conselho. Renan Mattos / Agencia RBS

A segunda desistência de Marcelo Marcelo Marques de concorrer à presidência do Grêmio volta a abrir o cenário eleitoral do clube. O primeiro ato do calendário de eleições no clube acontecerá neste sábado (27), quando ocorrerá a votação para renovação do Conselho Deliberativo do clube.

Para presidente, continuam fortes como pré-candidatos os nomes do advogado Gladimir Chiele, do administrador Denis Abrahão, do empresário Sérgio Canozzi e ainda do advogado Paulo Caleffi.

Em contato com Zero Hora, Gladimir Chiele afirmou que mantém a intenção de concorrer à presidência. Os pré-candidatos anteriores também foram procurados, mas ainda não responderam.

Denis Abrahão disse que seu foco é eleição deste sábado, para a renovação do conselho, e que depois decidirá sobre essa questão.

As manifestações de Paulo Caleffi e Sérgio Canozzi serão atualizadas na matéria. Integrantes da antiga chapa de Marcelo Marques também foram consultados, mas sem a indicação até o momento de quem será o candidato a substituir o empresário.