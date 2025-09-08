Após dores, jogador do Grêmio tem situação atualizada na seleção peruana

Noriega deverá estar em campo contra o Paraguai, e Grêmio espera poder utilizá-lo contra o Mirassol no sábado (13). Geison Lisboa / Agência RBS

O Grêmio recebeu uma boa notícia vinda do Peru. O zagueiro Erick Noriega retomou os treinamentos com a seleção peruana neste final de semana e, ao que tudo indica, terá condições de enfrentar o Paraguai, pela última rodada da Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo.

A situação chegou a preocupar os torcedores gremistas, já que Noriega deixou o campo no duelo contra o Uruguai, no dia 4 de setembro, alegando dores na perna direita. O zagueiro foi titular na derrota por 3 a 0, e a saída ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo.

No entanto, ao que tudo indica, o episódio não passou de um susto. Recuperado, o zagueiro treina normalmente com seus companheiros de seleção peruana e deve iniciar como titular a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira (9), em Lima.

— Treinou normalmente, por isso não tem laudo médico. A expectativa é de que ele seja titular contra o Paraguai —disse o jornalista peruano Alex Maticorena, em contato com a reportagem de Zero Hora.

Noriega é aguardado em Porto Alegre na quarta-feira (10). Após ser reavaliado pelo departamento médico do Grêmio, a expectativa é de que esteja à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto com o Mirassol, no sábado (13), na Arena.