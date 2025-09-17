Após diagnóstico de Mano Menezes, Grêmio trabalha para corrigir problemas ofensivos

Técnico Mano Menezes terá mais três sessões de treinos para definir a estratégia para o clássico. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Uma das tarefas do Grêmio na preparação para o Gre-Nal 448 é aprimorar o setor ofensivo do time. Uma das observações feitas pela comissão técnica é sobre a necessidade de criar melhores condições para os jogadores de ataque.

Após a derrota para o Mirassol, o técnico Mano Menezes apontou um diagnóstico em relação ao desempenho e o que precisar ser corrigido nas construções de jogadas da equipe.

— Acho mesmo que a gente precisa resolver o problema da entrelinha, para a bola chegar numa condição melhor para esses jogadores terem a possibilidade de levar vantagem sobre o seu marcador. Quando essa situação não se resolve, a gente sempre chega com uma bola fácil para o defensor apertar o jogador da bola individual. É aí que nós precisamos trabalhar para resolver — avaliou o comandante gremista.

Em um recorte recente, o time só conseguiu marcar dois gols nos últimos quatro jogos na Arena (Mirassol, Ceará, Sport e Fortaleza). Neste caso, ambos foram de pênalti contra o Fortaleza.

Por outro lado, atuações recentes fora de casa podem servir como exemplos. Diante do Flamengo, líder do campeonato, a equipe conseguiu somar ponto no Maracanã. Antes disso, também venceu o Atlético-MG dentro da Arena MRV. Foram quatro gols anotados nestas duas partidas em questão.

Treino específico

Durante a atividade desta quarta-feira (17), a comissão técnica realizou treinamentos específicos com foco em ações ofensivas. Jogadores de meio e ataque trabalharam triangulações de jogadas, passes na linha de fundo e cruzamentos, terminando sempre com chutes ao gol.

Willian em treino de finalizações do Grêmio. (Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Novas alternativas

Para o Gre-Nal, o técnico Mano Menezes deve contar com novas alternativas para o setor ofensivo. Willian está sendo preparado para estrear no clássico do Beira-Rio. Inclusive, não está descartado que o meia-atacante comece entre os titulares.

Para a vaga de Braithwaite, lesionado, Carlos Vinícius é o substituto imediato. No entanto, o jogador ficou de fora da partida contra o Mirassol, por conta de um desconforto muscular. Há expectativa que ele retorne para o clássico.

Além do treinamento desta quarta-feira, a equipe ainda terá mais três atividades para definir a estratégia. O duelo contra o Inter será no domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.