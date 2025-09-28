Após desistir de concorrer à presidência, Marcelo Marques não fará mais investimentos no Grêmio

Marcelo Marques anunciou que desistiu de ser candidato à presidência do Grêmio na última segunda-feira (22). Jefferson Botega / Agencia RBS

Marcelo Marques foi eleito conselheiro do Grêmio neste sábado (27), mas vai diminuir drasticamente a participação no clube. O empresário aparecia como um novo mecenas, mas desistiu de concorrer à presidência e não fará mais nenhum investimento no Tricolor.

A reportagem de Zero Hora apurou que Marques está focado numa expansão dos negócios e em recuperar parte da verba investida recentemente na compra da Arena e no aporte de 10 milhões de euros ao caixa do clube.

O empresário assumirá a cadeira no Conselho Deliberativo e participará das sessões de maneira remota. Após a desistência oficial da candidatura à presidência, ele já fixou residência em São Paulo para se dedicar às questões particulares.

A pessoas próximas ouvidas por Zero Hora, Marques manifestou satisfação pelo resultado da eleição no Conselho. O empresário afirma que este é o resultado de um projeto construído por muitas pessoas e que foi abraçado pelos torcedores.

Marques também não será figura presente na eleição à presidência. O antigo pré-candidato não vai apoiar publicamente nenhum nome no pleito e nem terá qualquer participação em cargos da próxima gestão.

A gestão da Arena será entregue ao clube assim que possível, e Marcelo Marques também não vai se envolver mais com o tema. Homens de sua confiança já trabalham no processo de transição e seguirão à frente das questões relativas ao estádio.