Após desistir de concorrer à presidência, Marcelo Marques não fará mais investimentos no Grêmio

Empresário, eleito conselheiro neste sábado (27), mudou-se para São Paulo e vai focar na expansão da empresa

Bruno Flores

