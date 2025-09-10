Após conversas para voltar ao Grêmio, Marcelo Grohe é anunciado por clube da Arábia Saudita

Atleta havia retornado ao Brasil após encerramento do vínculo com o Al Kholood. Divulgação / Al-Shabab

O Al Shabab, da Arábia Saudita, oficializou a contratação de Marcelo Grohe. O goleiro de 38 anos assinou contrato de um ano e retornará ao país asiático, onde atua desde 2019, quando deixou o Grêmio.

"Muito feliz de poder representar o Al Shabab, um gigante do futebol Saudita! Agradeço à direção pela confiança, aos funcionários pela recepção e aos torcedores pelo carinho! Motivado para fazer uma grande temporada ao lado dos meus companheiros!", escreveu o atleta em sua conta nas redes sociais.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o goleiro recebeu convite para voltar à Arena quando encerrou seu vínculo com o antigo clube, no início de agosto, mas as partes não chegaram a um acordo.

Apesar de estar livre no mercado, o jogador pediu um tempo para responder à proposta gremista, alegando motivos particulares. Porém, com a afirmação de Tiago Volpi e a manutenção de Gabriel Grando, a diretoria definiu que não iria repatriar o campeão da Libertadores de 2017.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Grohe foi vendido ao Al Ittihad em 2019, permanecendo no mesmo clube até 2024. Na última temporada, transferiu-se ao Al Kholood, também da Arábia Saudita.