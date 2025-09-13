Após 10 anos da estreia, Arthur volta a vestir camisa do Grêmio

Volante foi titular pela primeira vez contra o Aimoré, pelo Gauchão de 2015. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Depois de uma trajetória no Grêmio entre 2015 e 2018, Arthur estará oficialmente de volta ao Tricolor neste sábado (13), a partir das 16h, na Arena, contra o Mirassol. Será a segunda estreia do volante pelo clube. A esperança do torcedor é de que ele retornará como referência no meio-campo gremista, da mesma forma que aconteceu a partir de 2017 quando foi um dos destaques da equipe campeã da Libertadores.

O jogo contra o time paulista será um reencontro do jogador formado nas categorias de base do clube com a torcida. Depois de 10 voltas completas da Terra em torno do Sol, e passagens por Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina e Girona, Arthur voltará a vestir azul, preto e branco.

A estreia na década passada, no entanto, passou quase despercebida. Arthur teve a oportunidade graças a uma série de circunstâncias que alinharam o caminho para um jovem da base ao time principal. Antes do início da temporada de 2015, a direção promoveu uma reformulação no grupo.

Saíram uma série de jogadores veteranos ao final do ano de 2014. Além de Dudu, Zé Roberto, Alán Ruiz e Barcos, os volantes Riveros e Matheus Biteco também deixaram o clube. E o jovem Araújo, promovido por Felipão e titular na estreia do Gauchão, foi desfalque contra o Aimoré por ter sido expulso. Sobrou a Felipão utilizar Arthur ao lado de Fellipe Bastos no meio-campo para a partida em São Leopoldo.

— Ganhamos de 2 a 1. Foi uma partida que terminamos com apenas nove jogadores, tivemos dois expulsos nos minutos finais. Fez parte do feito. Me lembro muito bem do Arthur. Ele saía de trás com muita qualidade — relembra Paulo Porto, técnico do Aimoré na partida.

Parceiro de meio-campo naquela partida em São Leopoldo, Fellipe Bastos acompanhou a trajetória de Arthur. E as características da época, na avaliação do atual comentarista do SporTV, foram o diferencial do jogador para evoluir na carreira.

— Lembro bem o início do Arthur no Grêmio. Foi aquele jogo contra o Aimoré. Ele jogou 45 minutos e o Felipão o tirou. É um menino muito trabalhador. Hoje é um homem formado e consagrado. Merece tudo o que aconteceu na carreira dele por ter escutado. Sempre foi um cara que escutou muito a gente, os mais velhos, os mais experientes, mas sempre foi um menino muito dedicado e resiliente. Acho que é isso que é a tônica da carreira dele.

Resiliência de Arthur

Fellipe Bastos lembra que conversou bastante com Arthur naquele primeiro jogo, principalmente porque o jovem saiu no primeiro tempo.

— Depois demorou muito para ele ter outra oportunidade, mas foi resiliente, foi trabalhador. Isso também é muito importante ressaltar. Era um menino muito tímido. Depois, se soltou e virou esse jogador — comenta o ex-volante.

Promovido ao grupo principal de forma efetiva alguns meses após a contratação de Roger Machado, em maio de 2015, o volante ficou sem jogar pela equipe profissional até dezembro de 2016. Ele entrou em campo na última rodada do Brasileirão, com um time alternativo.

Só em 2017, a partir da disputa da fase de grupos da Libertadores, com Renato como treinador, é que o meio-campista passou a ser utilizado com regularidade e virou titular.

De volta ao ano de 2025, Arthur recebeu uma série de elogios pelo desempenho e dedicação nos treinos desde sua chegada a Porto Alegre. É a partir dele que Mano Menezes espera reconstruir o Grêmio depois de tantos insucessos nos últimos meses. Uma história que o jogador espera recomeçar a escrever a partir deste sábado contra o Mirassol.