Antigo alvo do Grêmio para o ataque negocia com o São Paulo

O São Paulo está avaliando a contratação de Vincent Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos com passagem recente pelo futebol da Turquia. Atualmente o jogador está sem clube, por isso, pode ser inscrito para jogar no Brasil mesmo após o fim da janela de transferências. Aboubakar esteve na mira Grêmio no final de 2023, como uma opção para o lugar de Luis Suárez.
Segundo a ESPN, a diretoria do São Paulo fez uma primeira abordagem para se informar sobre os valores de uma possível contratação e já conversou com o jogador por videochamada. Nenhuma proposta oficial foi feita por enquanto. O salário pedido pelo atacante está acima do que o clube pretende pagar.
Aboubakar encerrou o contrato com o Hatayspor, da Turquia, ao final da temporada 2024-2025. Antes, o camaronês viveu a terceira passagem pelo Besiktas, somando 25 gols e cinco assistências em 50 partidas.
O camaronês já jogou no Cotonsport, de Camarões, no Valenciennes e no Lorient, da França, no Porto, de Portugal, e no Al Nassr, da Arábia Saudita. Pela seleção de Camarões, atuou nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2022. Nesta última, marcou o gol da vitória de seu país contra o Brasil, na última rodada da fase de grupos.