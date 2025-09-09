Antigo alvo do Grêmio para o ataque negocia com o São Paulo

Aboubakar encerrou o contrato com o Hatayspor, da Turquia, ao final da temporada. Natalia Kolesnikova / AFP

O São Paulo está avaliando a contratação de Vincent Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos com passagem recente pelo futebol da Turquia. Atualmente o jogador está sem clube, por isso, pode ser inscrito para jogar no Brasil mesmo após o fim da janela de transferências. Aboubakar esteve na mira Grêmio no final de 2023, como uma opção para o lugar de Luis Suárez.

Segundo a ESPN, a diretoria do São Paulo fez uma primeira abordagem para se informar sobre os valores de uma possível contratação e já conversou com o jogador por videochamada. Nenhuma proposta oficial foi feita por enquanto. O salário pedido pelo atacante está acima do que o clube pretende pagar.

Aboubakar encerrou o contrato com o Hatayspor, da Turquia, ao final da temporada 2024-2025. Antes, o camaronês viveu a terceira passagem pelo Besiktas, somando 25 gols e cinco assistências em 50 partidas.