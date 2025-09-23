Grêmio

André Henrique deve ser titular contra o Botafogo; veja os números do atacante no Grêmio

Longe das lesões que atrapalharam sua trajetória no Tricolor, atleta de 23 anos vive bom momento e voltará a começar um jogo depois de dois meses

Zero Hora

