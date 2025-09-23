André Henrique deve ser titular contra o Botafogo; veja os números do atacante no Grêmio

Atacante teve gol e assistência na vitória no Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Depois de uma temporada com lesões e muito tempo no banco, André Henrique vive um de seus melhores momentos com a camisa do Grêmio. O atacante de 23 anos soma quatro participações em gols nos últimos oito jogos e a boa fase foi sacramentada com gol e assistência na vitória no Gre-Nal 448, no último domingo (21).

É verdade que foi ele quem cometeu o pênalti que poderia dar o empate ao Colorado — e acabou desperdiçado por Alan Patrick —, mas sua atuação mostrou que além de ser uma opção de mobilidade, ele tem condições de ser titular.

E é o que deve ocorrer: nesta quarta-feira (24), ele deve começar como titular contra o Botafogo, na Arena.

Substituto do substituto

A vaga de André Henrique no ataque nesta quarta-feira se dá pela ausência de Carlos Vinícius, que saiu com dores do clássico e será poupado. Curiosamente, o camisa 95 vinha substituindo Braithwaite, que está fora do restante da temporada por ter rompido o tendão de Aquiles.

Ainda que agora ele seja o "substituto do substituto", esta não será a primeira vez em que André Henrique será titular do Tricolor. A última vez que o jovem esteve entre os 11 iniciais foi contra o Alianza Lima, na ida dos playoffs da Sul-Americana, em meados de julho. Na oportunidade, ele estava à frente como opção até mesmo de Arezo, que depois foi emprestado ao Peñarol.

Valorizado pelo Grêmio, André Henrique até recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, ainda em julho. Na ocasião, porém, o clube recusou a oferta de empréstimo.

Lesões no passado

Contratado com status de promessa junto ao Hercílio Luz, em 2023 - inicialmente por empréstimo e depois em definitivo, por R$ 6,4 milhões — André Henrique sofreu com lesões nas últimas temporadas. Às vésperas da final do Gauchão de 2024, ele teve uma entorse no tornozelo direito, que resultou em uma lesão multiligamentar.

Depois, no fim de junho do mesmo ano, quando se preparava para voltar aos gramados, uma nova lesão, desta vez muscular: um estiramento grau três na coxa esquerda. Em julho de 2025, voltou a lesionar a mesma parte do corpo — desta vez, no entanto, a gravidade foi menor e ele ficou poucos dias no Departamento Médico.

Longe das lesões, correndo contra o fantasma do DM, André Henrique voltará a começar um jogo no Grêmio às 19h30min desta quarta. Será o 62ºcom a camisa gremista. Se balançar as redes, chegará a marca de 10 gols. Mais importante que isso, como bem costumam destacar os jogadores, é ajudar a equipe na busca pelos três pontos: desta vez, contra o Botafogo, embalado após uma vitória com um a menos sobre o Atlético-MG.

Os números de André Henrique no Grêmio

61 jogos (1.568 minutos em campo)

9 gols

5 assistências

Em 2025

24 jogos (639 minutos)

3 gols

3 assistências

