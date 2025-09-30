Amuzu ressurge no Grêmio com gol e assistência e vira alternativa a Willian

Em 30 minutos, Amuzu deu um passo decisivo para mudar sua trajetória no Grêmio. O belga foi peça fundamental para a reação do time contra o Vitória no último domingo (28), na Arena. Quando a partida estava empatada em 1 a 1, o ponta ajudou a construir a reação gremista.
Com um gol e uma assistência, o ponta assumiu o lugar que foi de Willian e deu a resposta esperada. Uma reação que o credencia a ser o substituto do principal investimento do clube para a reta final do Brasileirão.
O ressurgimento de Amuzu ganha importância especial pela falta de atacantes após as últimas lesões. Willian, dono da posição, sofreu fratura na base do quinto metatarso no pé direito.
Caso o tratamento conservador seja o escolhido, sem cirurgia, o período de afastamento será de seis a oito semanas. Carlos Vinícius ficará mais duas semanas afastado também. Braithwaite só será opção para 2026. Além disso, o momento ruim de Pavon e de Cristian Olivera também abre espaço para o belga ter chances.
Esperei o meu momento e sigo trabalhando pesado.
AMUZU
Sobre voltar a marcar com a camisa tricolor.
Contratado junto ao Anderlecht, da Bélgica, o atacante chegou a Porto Alegre em fevereiro com a expectativa de ser o titular da equipe pensada por Gustavo Quinteros. Uma opção de velocidade e drible pela esquerda, com Cristian Olivera para acelerar as jogadas no lado direito.
Histórico de lesões
O problema é que desde a chegada, as lesões musculares o atrapalharam — algo que já havia ocorrido na Europa. Sem sequência, perdeu espaço com Quinteros e também demorou a engrenar com Mano Menezes. Mas ainda no gramado da Arena, após ser protagonista contra o Vitória, o jogador comemorou:
— Estou me sentindo muito bem. Tudo que quero é agradecer a Deus. Esperei o meu momento e sigo trabalhando pesado. Foi uma vitória maravilhosa.
O primeiro problema físico aconteceu no final de fevereiro. Ele ficou duas semanas afastado após sofrer uma pancada em um treino antes do jogo de volta das semifinais contra o Juventude. Depois, na segunda rodada do Brasileirão, ficou uma semana em recuperação após uma pancada na cabeça durante o jogo contra o Ceará.
O último problema mais grave aconteceu antes do Gre-Nal do primeiro turno. O ponta sofreu lesão muscular na panturrilha. Um mês em tratamento. No final de maio, teve uma infecção no fígado e também perdeu mais duas semanas.
Conquista de espaço
Com a recuperação das lesões e o espaço ganho dentro do campo, obteve respaldo da comissão técnica.
— Amuzu entrou muito bem, muito, muito bem, e a gente fica feliz. Temos trabalhado bastante essa situação, as pequenas lesões novamente, então deixamos fora um tempo, fizemos uma sequência de trabalho e a gente está muito feliz mesmo com o resultado — disse Mano, após a partida do último domingo.
O treinador gremista também ressaltou as qualidades do belga:
— Muito feliz mesmo com o resultado, é um jogador que tem drible, que tem jogada pessoal, e hoje fez um bonito gol.
Segundo apurou Zero Hora, o atacante é muito elogiado nos bastidores. Ele cumpre os horários, se dedica nos treinos e é querido pelos companheiros. Mas a barreira do idioma o deixa um pouco afastado da interação mais próxima com os colegas.
Braithwaite e Camilo são os amigos mais próximos no grupo. Ao todo, Amuzu tem 22 jogos. São três gols marcados e duas assistências em 889 minutos do jogador em campo.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.