Amuzu perde espaço para jovem promessa no elenco do Grêmio 

O Grêmio incorporou o elenco com recentes chegadas na última janela de transferências. Além de Willian e Carlos Vinicius, atacantes com características distintas, a comissão técnica lapida o jovem Gabriel Mec. Com isso, Amuzu perdeu espaço, e tem sobrado até mesmo dos relacionados nas últimas partidas.
No recorte dos últimos oito jogos, Amuzu atuou seis minutos contra o Ceará. Ficou no banco e não saiu contra Palmeiras, Fortaleza, Fluminense, Atlético-MG e Ceará. Diante do Mirassol e no Gre-Nal 448, Mano Menezes preferiu levar Gabriel Mec para a concentração por "critério técnico".
O objetivo é lapidar a promessa de 17 anos, tratado como um dos principais talentos do clube. Já o belga, que enfrenta problemas de adaptação e dificuldades com o idioma, perdeu espaço na hierarquia dos pontas.
Amuzu tem concorrência pesada no setor: Willian, Pavon, Cristian Olivera e Alysson. Mec virou a quinta opção.
O limite de estrangeiros, já que são 12 no plantel, sendo permitidos nove por partida da CBF, não impactou na perda de espaço. Estão fora por lesão com retorno em 2026 apenas: Braithwaite, Balbuena e Villasanti. No Gre-Nal, por exemplo, apenas seis atletas de fora do país foram relacionados: Cuéllar, Noriega, Cristaldo, Aravena, Pavon e Cristian. Sobraram ainda Monsalve, em recuperação de luxação no ombro, e Kannemann, suspenso.
O vínculo entre as partes tem duração até dezembro de 2026 e a tendência, por enquanto, é de liberação após a virada de ano, já que as principais janelas de transferências foram encerradas sem nada interessante ser apresentado no último período. O Tricolor comprou o atleta, de 26 anos, junto ao Anderlecht-BEL por U$S 1,2 milhão de euros.