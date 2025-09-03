Ameaças, problemas físicos e um gol: como foi a última passagem de Willian pelo futebol brasileiro

Willian em ação pelo Chelsea. Adrian DENNIS / AFP

O meia-atacante Willian está de volta ao futebol brasileiro. Nome de destaque na Europa, onde vestiu camisas de Chelsea e Arsenal, além de defender a Seleção Brasileira nas Copas de 2014 e 2018, o atleta decidiu aceitar o projeto oferecido pelo Grêmio para, aos 37 anos, retomar a carreira em seu país de origem e tentar apagar a imagem deixada em sua última passagem pelo Corinthians.

Em 2021, Willian retornou ao clube formador após longa trajetória no futebol inglês. A ideia era reviver a ligação com o Corinthians e sentir novamente o carinho do torcedor corintiano. Os planos, no entanto, foram frustrados por seguidos problemas musculares, irregularidade em campo e, principalmente, pelas ameaças sofridas nas redes sociais.

— O time começou a perder, os resultados não encaixavam, aí eu comecei a me sentir incomodado pelas coisas extracampo. Ameaças, comecei a sentir minhas filhas oprimidas, as pessoas me xingando e xingando elas nas redes sociais. Duas vezes eu fui à polícia para registrar Boletim de Ocorrência por causa dessas ameaças — disse Willian em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN.

Essa declaração reforça a necessidade que o jogador sentiu de interromper seu contrato com o Corinthians pouco mais de um ano após o retorno ao Parque São Jorge. Para Rodrigo Vessoni, setorista do site Meu Timão, no entanto, as ameaças não foram o principal motivo da saída.

— Isso foi usado como pano de fundo para o principal, que era o desejo da família dele de retornar à vida europeia. Essas ameaças foram pouquíssimas perto do grande apoio que ele recebia no estádio. Ele sempre foi muito bem acolhido pelos torcedores. Só que, nas redes sociais, ele dava destaque apenas às críticas. A imensa maioria era de apoio. Ele queria voltar para a Europa porque a família não havia se adaptado — afirmou Vessoni.

As ameaças virtuais, embora não tenham sido determinantes, marcaram de forma negativa a passagem de Willian pelo Corinthians e podem ter sido o estopim para a rescisão contratual antecipada.

— A segunda passagem do Willian pelo Corinthians foi decepcionante. Ele tinha contrato longo, mas pouco tempo depois pediu a rescisão. Registrou boletins de ocorrência por causa das ameaças que recebeu nas redes sociais. A ideia inicial dele era permanecer na Europa após a saída do Arsenal, mas resolveu voltar ao Corinthians e acabou deixando o clube com apenas um gol marcado — destacou o repórter da TV Record, Frank Fortes.

Agora, em Porto Alegre, Willian também contará com a presença da esposa e das filhas, que vão desembarcar junto com ele nos próximos dias. A volta ao país, segundo pessoas próximas ao jogador, ocorreu pelo projeto apresentado pelo Grêmio e pela avaliação de que a vida na capital gaúcha será mais tranquila.

Aos 37 anos, Willian chega com a experiência que pode ser útil à equipe de Mano Menezes nesta reta final de temporada. Sem atuar desde maio, quando deixou o Fulham, da Inglaterra, o atleta manteve os trabalhos por conta própria com acompanhamento de um preparador físico particular.

Apesar de não ter brilhado no Corinthians, de onde saiu após um gol em 45 jogos, em alguns momentos Willian chegou a mostrar uma qualidade acima da média.

— Ele fazia jogos em nível de Premier League e, em outros, mal tocava na bola. Foi apenas um gol, de pênalti, muito pouco. Ele vai precisar superar as dificuldades físicas também — completou Vessoni.

A estreia de Willian com a camisa do Grêmio ainda não tem data definida para ocorrer. Isso vai depender da situação física na sua chegada ao CT Luiz Carvalho. O próximo compromisso gremista é no dia 13 de setembro, na Arena, contra o Mirassol.