Ambição por títulos aos 37 anos e "última peça" do quebra-cabeça do Gre-Nal: como foi a apresentação de Willian no Grêmio

Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aos 37 anos, Willian se vê pronto para ser a peça que completará o quebra-cabeças tático de Mano Menezes no Grêmio a partir do próximo clássico Gre-Nal. O meia-atacante foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (9) na Arena e afirmou que poderá atuar em qualquer uma das funções de criação da equipe. Uma contratação que realiza um desejo antigo do clube, que tentava a vinda do jogador desde 2023.

A apresentação do último reforço da janela de transferências de julho teve uma pequena quebra no cerimonial. O vice de futebol Alexandre Rossato chamou Luis Vagner Vivian ao palco do auditório da Arena para entregar a camisa ao jogador. Vivian é o executivo do departamento de futebol e foi peça importante na negociação com o meia-atacante.

— Me lembro desde a primeira mensagem que me mandou. Em 12 de julho de 2023 me procurou para que eu viesse ao Grêmio. E nesses dois anos ele foi insistindo, mandando mensagens. Ele foi peça chave para estar no clube hoje. Quero agradecer a todas as mensagens de carinho e de afeto — disse o jogador, agradecendo as investidas de Vivian e creditando o executivo como uma das pessoas que o convenceram a retornar ao Brasil.

Sobre o momento da carreira, Willian afirmou que se vê pronto para seguir buscando títulos.

— Quando não tiver mais essa ambição, melhor parar. Tenho o desejo de ganhar títulos, de vencer.

Como vai jogar

O posicionamento em campo também não será problemas. O jogador citou que estará em condições de estrear no Gre-Nal, do dia 21 de setembro. E que poderá jogar por qualquer um dos lados do campo ou mais centralizado, como meia.

— Não sou o Willian de quando tinha 25 anos. Mas mesmo com 37 anos, me sinto bem. Pronto para jogar futebol. A experiência vem com a idade. Jogar mais com a cabeça. A idade é só um número. Vejo jogadores dessa idade ainda bem. Não será problema. A respeito do posicionamento, já joguei pela esquerda, pela direita e como meia por dentro. Não tenho dificuldades de jogar nessas posições. Onde o treinador optar, é o que irei procurar fazer — projetou, antes de falar sobre seu posicionamento mais recente:

—Nas últimas temporadas, sempre joguei pelo lado esquerdo. Mas fui um jogador que na minha carreira joguei por dentro e no lado direito. Fiz muito isso na Seleção Brasileira e no Chelsea. Como falei, não tenho problemas com isso. O que mais quero e ajudar o Grêmio dá melhor forma. Se for por dento, sem problemas. Pelos lados do campo também — explicou.