"A violência aqui é demais", destaca Braithwaite sobre cobrança das torcidas no Brasil

Atacante destacou o carinho que recebe em Porto Alegre e a força que faz junto a sua família para estarem adaptados. Renan Mattos / Agencia RBS

Em pouco mais de um ano no Grêmio, o dinamarquês Braithwaite já pôde sentir a intensidade do futebol brasileiro. Do carinho da torcida, especialmente após seus gols, ao ataque ao ônibus do clube em um momento de instabilidade da equipe. Em entrevista ao Abre Aspas do ge.globo, o jogador falou sobre os extremos da pressão no futebol brasileiro.

Mesmo não estando junto da delegação gremista na emboscada feita por um grupo de torcedores no Aeroporto Internacional Salgado Filho em agosto, Braithwaite abordou o tema na entrevista exclusiva.

Braithwaite sentiu a tensão de seus companheiros de time, além de ver também as cobranças exacerbadas de torcedores em CT's do Santos, do Sport e do Vasco.

— Dessa maneira (a pressão), nunca vi nos clubes nos quais estive. Mostra a paixão que eles têm com o futebol. O futebol aqui no Brasil é muito, muito importante. Então, como jogadores, também temos a responsabilidade de respeitar isso. Em momentos bons também vai ter muita paixão, e os jogadores são ídolos, não podemos só tomar o que é ruim. Se estamos aqui para comemorar quando as coisas são boas, temos que assumir quando as coisas são ruins. Faz parte. Mas paixão é uma coisa, a violência aqui é demais.

Ao ser perguntado se, devido a isso, ele mudou seus hábitos de vida na sociedade e procura ter algum tipo de cuidado diferente, Braithwaite prontamente negou e destacou o carinho recebido no RS:

— Não, estou tentando viver a minha vida normal. Quero fazer compras no mercado como todos. Ir ao restaurante com a minha família como todos. E se as pessoas querem tirar fotos, faz parte. Não tenho problema com isso.

— Não quero ficar em casa sempre. Quero que minha família esteja aproveitando também a vida aqui em Porto Alegre. Os gaúchos me tratam muito bem, e à minha família também. Queremos entender bem os gaúchos e falar português. Minha esposa está falando português, meus filhos também. É importante — completou.

Briathwaite entra em campo pelo Grêmio neste sábado (13), contra o Mirassol, na Arena. Será o 55º jogo do dinamarquês no Tricolor.