"A violência aqui é demais", destaca Braithwaite sobre cobrança das torcidas no Brasil

Há 14 meses no Tricolor, dinamarquês já viveu os bons e maus momentos do futebol brasileiro

Arildo Palermo

Eduardo Moura

Rafael Favero

