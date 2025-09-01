A postura do Al Rayyan que atrapalhou a negociação do Grêmio por Roger Guedes

Roger Guedes pode voltar a ser pauta no final do ano. Divulgação / Al-Rayyan

O Grêmio tentou, sem sucesso, nesta janela de transferências, a contratação do atacante Roger Guedes. Foram feitas duas propostas pelo Tricolor, mas em nenhuma delas os gaúchos receberam retorno do Al Rayyan. O clube do Catar não apresentou sequer uma contraproposta pela liberação do jogador.

A primeira investida gremista, ainda sem o aporte oferecido pelo empresário Marcelo Marques, foi enviada no dia 18 de agosto. O valor seria custeado apenas com recursos oriundos dos caixas do próprio clube.

A segunda proposta, já com a participação do empresário, ocorreu em 24 de agosto. O montante oferecido foi o mesmo amplamente divulgado pelo pré-candidato à presidência do Grêmio, 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). No entanto, assim como na primeira tentativa, o Al Rayyan manteve a mesma postura e não respondeu aos gaúchos.

Após essas duas tentativas, o Grêmio não voltou a se movimentar em busca da contratação de Roger Guedes. No entanto, uma tentativa final partiu do empresário do atleta. Paulo Pitombeira tentou negociar pessoalmente com os árabes, mas, por enquanto, também sem sucesso.

Ainda assim, não está descartada a possibilidade de novas tentativas no final do ano. A atual janela de transferências internacionais se encerra nesta terça-feira (2). Os dirigentes do Grêmio ainda trabalham para tentar a contratação de um meia.