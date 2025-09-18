A mudança no planejamento do Grêmio antes do Gre-Nal 448

Comissão técnica optou por antecipar a concentração do elenco. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio promoveu uma mudança importante no seu planejamento para o Gre-Nal deste domingo (21). O clássico será disputado a partir das 17h30min, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

A comissão técnica do Tricolor antecipou o período de concentração. O elenco gremista vai treinar na tarde de sexta-feira (18) e, em seguida, iniciará o regime.

Os jogadores só deixarão o hotel para o treino de sábado (19). Na véspera do jogo, a atividade acontecerá às 11h, no CT Luiz Carvalho.

A medida adotada pelo clube tem alguns objetivos específicos. O primeiro é um controle maior da comissão técnica sobre o sono e a alimentação dos atletas. Além disso, há uma busca por uma mobilização especial, em virtude da importância do Gre-Nal. Para isso, a blindagem da concentração também será fundamental.

Normalmente, o planejamento do clube para jogos em Porto Alegre é diferente. Via de regra, a concentração acontece após o treino da véspera, com os atletas passando apenas uma noite no hotel.

Mistério no clássico

Dentro de campo, o principal mistério é a situação de Marcos Rocha. O lateral-direito teve uma pequena lesão na panturrilha e passa por tratamento intensivo para estar à disposição para o clássico.