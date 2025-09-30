A logística do Grêmio para os dois próximos jogos fora de casa

Time do técnico Mano Menezes vem de resultados positivos. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Antes da pausa para a data Fifa, o Grêmio terá duas partidas longe do Rio Grande do Sul pelo Brasileirão. O planejamento definiu que a delegação gremista irá permanecer em São Paulo para os confrontos contra Santos e Bragantino.

A primeira parada será nesta quarta-feira (1°), contra o Santos, na Vila Belmiro. No início da tarde desta terça-feira, a delegação vai deixar Porto Alegre rumo ao local do jogo.

Depois da partida na Vila, a equipe vai retornar para Guarulhos, onde ficará até sexta-feira. Nestes dias, estão previstas duas atividades no CT da Portuguesa e no CT do Corinthians.

Já na sexta-feira (3), o grupo tem deslocamento previsto para Atibaia, local que servirá de concentração até a partida contra o Bragantino. O último compromisso da viagem será no sábado (4), às 18h30min, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Depois o resultado de 3 a 1 sobre o Vitória, o Grêmio subiu para a 10° colocação da tabela. Além disso, conta com bom retrospecto recente em jogos fora de casa: venceu o Gre-Nal e o Atlético-MG, além de empatar com o Flamengo no Maracanã.