Zagueiro Balbuena deixa o jogo antes do intervalo de Grêmio x Ceará com lesão no tornozelo 

Balbuena foi substituído com dores no tornozelo. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio teve uma baixa importante ainda antes do fim do primeiro tempo da partida contra o Ceará, na noite deste sábado (23). O zagueiro Balbuena deixou o campo com dores no tornozelo após ser atingido pelo atacante Aylon.

A pancada foi no tornozelo direito. O defensor até tentou levantar e seguir na partida, mas não houve condições. Ele seguiu diretamente para o vestiário, mancando bastante e com muitas dores.

O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Grêmio. A arbitragem sequer apresentou cartão para Aylon.

O técnico Mano Menezes também protestou bastante. Após o apito que decretou o fim da primeira etapa, entrou no campo e reclamou com o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que não advertiu o jogador do Ceará.

A substituição foi confirmada logo na volta das duas equipes para o gramado. Para o lugar de Balbuena, entrou o também zagueiro Wagner Leonardo.