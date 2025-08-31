Grêmio

Volpi celebra gol histórico no empate com o Flamengo: "Tem um sabor especial por todo o cenário"

Goleiro marcou de pênalti e entrou para a história do clube no empate no Maracanã ao ser o terceiro goleiro a marcar em jogos oficiais pelo Tricolor

Zero Hora

