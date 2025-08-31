Volpi celebra gol histórico no empate com o Flamengo: "Tem um sabor especial por todo o cenário"

Volpi foi o salvador gremista em partida contra Flamengo. THIAGO RIBEIRO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O empate do Grêmio em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo (31), no Maracanã, teve sabor especial para Tiago Volpi. O goleiro gremista não apenas salvou o Tricolor em diversas oportunidades, como também foi responsável direto pelo gol que garantiu o ponto fora de casa.

Ele se tornou o terceiro arqueiro a marcar com a camisa tricolor em jogos oficiais. Antes dele, apenas Nelson, em amistoso nos anos 1950, e Saja, em 2007, haviam alcançado o feito.

— Tem um sabor especial por todo o cenário. Pouquíssimas equipes vêm aqui e tiram ponto do Flamengo. Respeitou tudo aquilo que o Mano nos falou pela semana e fomos coroados com um ponto, que nos gera muita confiança — afirmou o goleiro na saída de campo.

Gol que entra para a história

Volpi bateu o pênalti aos 37 minutos do segundo tempo, deslocou Rossi e decretou o empate no Maracanã.

O lance foi consequência de um cruzamento de Pavon, interceptado com a mão por Ayrton Lucas dentro da área.

— Muito feliz, agradecido com Deus pela oportunidade de estar aqui e poder bater o pênalti e converter. O primeiro em tempo de jogo, vinha de alguns gols no Toluca, Querétaro e São Paulo, de pênalti — disse e continuou:

— Agradecer ao Mano, que não deve ser fácil de deixar o goleiro bater nessas alturas, e ao Mateus, ao Everson (treinadores de goleiros), que apoiam durante a semana sempre que eu treino essas cobranças.

Com mais de 600 jogos, Tiago Volpi soma agora 16 gols marcados na carreira. O empate levou o Grêmio aos 25 pontos no Brasileirão.

A equipe volta a campo apenas em 13 de setembro, diante do Mirassol, na Arena, partida que deve marcar a reestreia de Arthur pelo clube.