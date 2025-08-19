Volante tricampeão gaúcho com o Grêmio morre aos 73 anos

Vítor Hugo (camisa 5) teve a atuação que marcou sua história como jogador, marcando Maradona (10). Foto: Luis Ávila/BD Agencia RBS / Agencia RBS

O Grêmio comunicou nesta terça-feira (19) o falecimento do ex-volante do clube, Vitor Hugo, aos 73 anos. O ex-jogador foi tricampeão gaúcho pelo Tricolor e integrou o elenco que venceu o histórico título estadual de 1977. Depois ganhou também 1979 e 1980. A causa da morte não foi revelada.

Vitor Hugo começou sua carreira no Inter e, antes de chegar ao Grêmio, passou pelo Coritiba. Depois de deixar o Tricolor, ainda passou por Palmeiras, Santa Cruz, Aimoré e Botafogo-PB.

Ele ficou eternizado na história gremista também por marcar Maradona em um amistoso no Olímpico em 1980. À época, foi o escolhido por Valdir Espinosa para acompanhar o jovem argentino de 19 anos.

O treinador chamou Vítor Hugo e deu-lhe uma única tarefa: seguir o astro argentino até no vestiário, se preciso.

— Foi a primeira vez que me pediram para marcar homem a homem. Se ele passasse o meio do campo, eu deveria estar em cima. Tive mais sorte do que juízo, ele não estava tão inspirado — contou Vítor Hugo em entrevista ao colunista Leonardo Oliveira quando da morte de Maradona.

A partida de Vitor Hugo foi tão marcante que rendeu elogios até mesmo do camisa 10 da Argentina. Através de André Catimba, com quem havia jogado meses antes no Argentinos Juniors, mandou os parabéns para o volante gremista. Ao contrário da maioria dos marcadores, ele o havia marcado com lealdade.