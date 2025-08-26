Volante do Grêmio passa por cirurgia em São Paulo após lesão grave no joelho 

O Grêmio informou, nesta terça (26), que o volante Villasanti foi submetido a um procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia parcial. Pelo prazo de recuperação, o atleta só retornará aos gramados em 2026.
Conforme o comunicado, por desejo do Villasanti, a cirurgia ocorreu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e conduzida pelo especialista em joelho e referência da seleção paraguaia Dr. Carlos Frutos, e acompanhada pelo ortopedista que atua no Grêmio, Dr. Lucas Oliboni.
O procedimento foi realizado com sucesso. O paraguaio vai retornar para Porto Alegre no sábado para dar continuidade ao processo de recuperação.
Villasanti teve o problema constatado após a partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Exames apontaram ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e uma contusão no menisco do joelho esquerdo. A recuperação para estes casos deve tirar o atleta de seis a oito meses dos gramados.