Volante do Grêmio passa por cirurgia em São Paulo após lesão grave no joelho 

Por desejo de Villasanti, procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, conduzido por um médico da seleção paraguaia e acompanhado por profissional do clube

