Volante do Grêmio passa por cirurgia em São Paulo após lesão grave no joelho 

Lesão ocorreu na partida contra o Atlético-MG. Bruno Flores / Agência RBS

O Grêmio informou, nesta terça (26), que o volante Villasanti foi submetido a um procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia parcial. Pelo prazo de recuperação, o atleta só retornará aos gramados em 2026.

Conforme o comunicado, por desejo do Villasanti, a cirurgia ocorreu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e conduzida pelo especialista em joelho e referência da seleção paraguaia Dr. Carlos Frutos, e acompanhada pelo ortopedista que atua no Grêmio, Dr. Lucas Oliboni.