Volante do Grêmio é convocado pelo Peru para a disputa das Eliminatórias

Contratado do Alianza Lima, jogador ainda não estreou pelo Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mesmo sem ter estreado pelo Grêmio, Erick Noriega foi convocado para servir à seleção peruana nas duas últimas rodadas das Eliminatórias. O atleta de 23 anos se apresentará após o jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (31), no Maracanã.

O Peru enfrentará o Uruguai, em Montevidéu, no dia 4 de setembro. Depois, receberá o Paraguai, em Lima, no dia 9.

Outras participações

Não é a primeira vez que o jogador é chamado pelo técnico Óscar Ibañez. Em junho, ele entrou durante o empate sem gols com a Colômbia, em Barranquilla. A outra participação se deu em março do ano passado, em um amistoso vencido por 2 a 0 contra a Nicarágua.