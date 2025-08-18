Villasanti tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo

O técnico Mano Menezes pode ter um importante desfalque para o restante da temporada. O volante Villasanti apresenta suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo e passará por exames na tarde desta segunda-feira (18) para confirmar a gravidade do problema.
O jogador precisou ser substituído ainda no final do primeiro tempo da vitória gremista por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17). Ele sofreu uma torção no joelho e não conseguiu permanecer em campo. O camisa 20 deixou o estádio com o auxílio de muletas e a perna esquerda imobilizada. Caso seja confirmada a lesão nos ligamentos, Villasanti corre o risco de perder o restante da temporada.
Para a partida contra o Ceará, no sábado (23), na Arena, Mano Menezes também não poderá contar com Dodi, expulso diante do Atlético-MG. Já o recém-contratado Erick Noriega, volante vindo do Alianza Lima-PER, pode ficar à disposição do treinador.