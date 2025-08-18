Villasanti tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo

Bruno Flores / Agência RBS

O técnico Mano Menezes pode ter um importante desfalque para o restante da temporada. O volante Villasanti apresenta suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo e passará por exames na tarde desta segunda-feira (18) para confirmar a gravidade do problema.

O jogador precisou ser substituído ainda no final do primeiro tempo da vitória gremista por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17). Ele sofreu uma torção no joelho e não conseguiu permanecer em campo. O camisa 20 deixou o estádio com o auxílio de muletas e a perna esquerda imobilizada. Caso seja confirmada a lesão nos ligamentos, Villasanti corre o risco de perder o restante da temporada.