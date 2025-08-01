Villasanti será reavaliado em último treino e pode ser desfalque contra o Fluminense

Utilização de Villasanti tem sido administrada nos treinos e jogos. Lucas Uebel / Gremio

Villasanti não tem presença confirmada na viagem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, neste sábado (2), pelo Brasileirão. O elenco se reúne para atividades no início da tarde desta sexta-feira (1º) e embarca logo em seguida.

A reportagem de Zero Hora apurou que a condição do atleta ainda será avaliada durante o treino. É a partir dos relatos do jogador que a comissão técnica decidirá se ele será integrado ou na delegação.

É provável que ele seja preservado da viagem, de acordo com o próprio Mano Menezes.

— Hoje (terça-feira) tivemos um Villasanti muito bem, depois de bastante tempo. Conseguimos fazer isso porque tiramos do jogo anterior, poupamos, cuidamos. Vamos ter que fazer isso provavelmente no jogo do Fluminense, até que as coisas se resolvam definitivamente — explicou o treinador após a vitória sobre o Fortaleza.

Nos bastidores, Villasanti tem reclamado de dores no púbis. Como este é um problema crônico, o paraguaio tem recebido atenção extra, especialmente porque o atleta tem desejo de atuar na Copa do Mundo do ano que vem com o Paraguai.

Neste momento, não se cogita a possibilidade uma cirurgia para tentar amenizar as dores do atleta. Por isso, há um trabalho diário e paliativo para que o quadro seja amenizada e ele possa treinar e jogar.

Caso Villasanti não atue no Rio de Janeiro, Alex Santana deve ser o substituto.

Baixas no Grêmio

Gustavo Martins, lesionado, Marlon e Cristian Olivera, suspensos, são baixas confirmadas contra o Flu.

Na lateral-direita, há dúvida entre João Lucas ou Camilo improvisado. No lado esquerdo, Lucas Esteves assume a titularidade. A vaga de Cristian Olivera deve ser herdada por Pavon.

Um provável time do Grêmio tem Tiago Volpi, Camilo (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana (Villasanti) e Riquelme; Alysson, Pavon e Braithwaite.

Após o treino, a delegação viaja às 14h para o Rio de Janeiro.