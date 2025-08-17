Villasanti deixa estádio de muletas após sentir o joelho esquerdo em vitória do Grêmio; veja vídeo

Villasanti deixou o estádio do Atlético-MG de muletas e com a perna esquerda imobilizada. Bruno Flores / Agência RBS

O Grêmio ganhou um motivo de preocupação, mesmo com a vitória por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. O volante Mathías Villasanti saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo, com dores no joelho esquerdo.

Aos 41 minutos, o paraguaio caiu após disputa de bola na entrada da área tricolor e precisou de atendimento médico. Dois minutos depois, deixou o gramado no carrinho de maca e foi substituído por Dodi.

As imagens registradas após o jogo pelos repórteres Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, e Arildo Palermo, da RBS TV, mostram Villasanti deixando a Arena do Galo de muletas e com proteção na perna esquerda imobilizada.

"Lesão relativamente grave"

Logo depois do lance, ainda à beira do campo, Mano Menezes demonstrou insatisfação com o gramado sintético do estádio, apontando o piso como fator de risco para os atletas.

Na entrevista coletiva, o treinador confirmou que o volante passará por exames e preocupa para o restante da temporada.

— Villa vai fazer um exame. Vocês sabem que as primeiras horas após o jogo não são tão claras, mas as primeiras amostragens é que temos uma lesão relativamente grave — disse Mano Menezes.