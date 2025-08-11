Vice de futebol do Grêmio banca permanência de Mano: "Vai dar o resultado que a gente precisa"

Mano continua no comando do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

A derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão, não fez a direção do Grêmio demitir o treinador Mano Menezes do comando técnico.

Após o jogo deste domingo, o vice de futebol, Alexandre Rossato, esteve ao lado do técnico no auditório da Arena para confirmar a permanência de Mano à frente da equipe.

— Porque mudar ou não mudar? Não mudar pois estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse o dirigente.

Rossato ainda afirmou que a direção não está contente com o futebol apresentado:

— Não é um boa noite para o Grêmio. Não estamos contentes com os resultados. Quero agradecer aos 36 mil que vieram ao estádio e pedir desculpas pela apresentação do Grêmio, que não representa o trabalho, nem os jogadores e tampouco o trabalho da direção.