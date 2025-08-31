Venda do Botafogo pode ajudar o Grêmio a equilibrar finanças

Lateral foi vendido ao clube carioca no ano passado. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio está de olho na saída de Cuiabano do Botafogo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O lateral-esquerdo não esteve nem no banco de reservas na goleada sobre o Bragantino, nesse sábado (30), e foi liberado para viajar à Europa para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube inglês.

A diretoria gremista vendeu o atleta ao clube carioca por R$ 8 milhões e 20% de mais-valia (lucro obtido pelo comprador em uma transferência futura). Além disso, o Tricolor ainda receberá um valor referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa por ter formado o jogador nas categorias de base.

As cifras da venda de Cuiabano ainda são mantidas sob sigilo. O clube inglês, gerido pelo magnata grego Evangelos Marinakis, se aproximou do americano John Textor, tendo contratado outros três atletas do Botafogo recentemente: o atacante Igor Jesus, o zagueiro Jair e o goleiro John.

O dinheiro a ser recebido é saudado pela diretoria gremista, que tenta equilibrar as finanças no segundo semestre. Ao longo da semana, o demonstrativo contábil foi apresentado aos conselheiros, revelando a existência de um déficit de R$ 65 milhões na primeira metade do ano.

Apesar de ter arrecadado cerca de R$ 115 milhões com vendas de atletas (contabilizando a transferência do lateral Igor Serrote ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes), se aproximando dos R$ 136 milhões projetados para a temporada, o clube teve uma despesa acima do orçado.

Eliminado da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Grêmio não conseguirá arrecadar novos valores em premiações, portanto, precisará fazer receita com jogadores do elenco. As cifras referentes à venda de Cuiabano, no entanto, contribuem com este cálculo.