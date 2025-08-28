Veja quanto Marcelo Marques já investiu no Grêmio e o impacto na busca por reforços

Marcelo Marques fez segundo depósito na conta do clube na última quarta-feira (27) para esta janela de transferências. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Horas antes do anúncio de que desistirá de concorrer à presidência no programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH, nesta quarta-feira (27), Marcelo Marques cumpriu mais uma das promessas ao Grêmio. O empresário fez um segundo aporte financeiro nos últimos dias para a direção.

Após o empréstimo de 3,5 milhões de euros, R$ 22 milhões, o empresário depositou na conta do clube mais 6,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 41 milhões, nesta quarta-feira (27).

Inicialmente, esse valor de 10 milhões de euros seria utilizado para a contratação de Roger Guedes, mas a negociação pelo atacante não se concretizou. Mesmo assim, o empresário disponibilizou para a gestão de Alberto Guerra uma nova injeção de recursos.

Os valores neste momento já viabilizaram a contratação de Erick Noriega, ajudaram no acerto com Arthur e também permitiram quitar algumas dívidas pendentes de questões do dia a dia que precisavam ser pagas.

A direção planeja utilizar esses recursos com moderação. A busca por um meia é tratada como principal meta para completar o grupo de jogadores antes do fechamento da janela de transferências para o Brasil.

Clubes brasileiros podem contratar novos reforços até o dia 2 de setembro. No momento, a direção também aguarda um posicionamento de Marcelo Grohe. Caso o goleiro aceite a oferta, ele também será confirmado como reforço. Mas a situação poderá ser resolvida após o dia 2. Como ele está sem contrato, não precisará ser registrado dentro da janela.

