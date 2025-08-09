Uma década do Gre-Nal do 5 a 0: a vitória que abriu uma nova era no Grêmio

Fernandinho fez o quatro gol tricolor. Fernando Gomes / Agencia RBS

Goleada. Roda. Chocolate. Todas esses jargões futebolísticos poderiam explicar o que 46.010 pessoas viram no dia 9 de agosto de 2015 na Arena do Grêmio em um domingo de Dia dos Pais, em Porto Alegre.

O 5 a 0 aplicado pelo Tricolor contra o Inter no Gre-Nal 407 foi tão histórico que uma vitória por cinco ou mais gols não acontecia em clássicos desde 1948, quando o Colorado havia vencido por 7 a 0 na Baixada. O Grêmio, então, fez um resultado que não conseguia nos clássicos desde 1912.

Mais do que um fato histórico, o placar elástico parece ter pavimentado uma nova era tricolor, que teria esse time como base das conquistas da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017).

— Aquele jogo foi muito importante porque, na verdade, coroou o trabalho de reformulação do elenco, coroou a política de austeridade com a capacidade de competir, com o aproveitamento da base. O 5 a 0 foi a expressão que deu a consolidação de que o caminho daquele momento estava correto. Foi uma vitória por todos os seus aspectos de histórica — relembrou Romildo Bolzan Júnior, presidente à época.

"Fato novo"

Há 10 anos, o time, então treinado por Roger Machado, ainda vivia uma seca de títulos (de 14 anos), e encontrava pela frente um Inter eliminado da Libertadores e sem treinador.

O roteiro daquele Gre-Nal começou antes mesmo da bola rolar com a demissão de Diego Aguirre em uma tentativa do presidente Vitorio Piffero de remobilizar o Colorado. Odair Helmann foi escalado como interino.

Na aposta do "fato novo", a equipe viu um Grêmio muito superior que, antes mesmo de abrir o placar, já havia perdido um pênalti, com Douglas. Foram 30 minutos em que os 11 jogadores do Inter bastaram-se a assistir as trocas de passes dos gremistas.

Quando o Colorado parecia entender melhor o que ocorria em campo, sofreu o primeiro gol em chute de Giuliano na sobra de um escanteio. A partir dali, uma avalanche praticamente passou no gramado da Arena.

Oito minutos depois de abrir o placar, o Tricolor ampliou com Luan em contra-ataque. Nem mesmo o intervalo fez com que o time de Odair melhorasse.

O terceiro gol, marcado novamente por Luan, logo aos três minutos, deu ares de goleada no clássico. Com o jogo praticamente encaminhado, o Grêmio jogava a bola de um lado para o outro, esperando o árbitro Dewson Freitas da Silva apitar o fim da partida.

Olé e gol contra

Mas ainda faltavam os tons de crueldade. Quando o "olé" ecoava pela Arena, Maicon encontrou Fernandinho nas costas da desarrumada defesa colorada. O camisa 77 marcou seu primeiro gol com a camisa gremista e fez o quarto. O placar foi completo com o gol contra de Réver.

"A goleada histórica consolida a política de um clube que optou por ajustar suas finanças e que pode colher os frutos antes do tempo previsto", definiu a crônica de Zero Hora naquele dia.

"Raras dores e raros prazeres são tão intensos quanto os motivados por uma goleada em Gre-Nal, sobretudo uma deste tamanho, que leva uma vida inteira para acontecer", escreveu David Coimbra, colunista de Zero Hora, horas após a vitória do Tricolor.

O significado daquele resultado é bem maior do que apenas os 90 minutos mostraram. A base daquele time que massacrou o Inter na Arena seria a espinha dorsal de uma geração vencedora do Grêmio que, até 2018, ganharia inúmeros títulos com a camisa gremista.

A comprovação de um projeto de austeridade que começou no início de 2015 e consolidou-se no coração dos milhões de torcedores espalhados pelo mundo.

Tatuagem

A frase "jogar para o universo" nunca fez tanto sentido como no caso de Rodrigo Adams, jornalista e comunicador do Grupo RBS. Na véspera do clássico 407, Adams participou do "Show de Bola", da Rádio Gaúcha e palpitou sobre o resultado. Primeiro, falou 3 a 0, mas provocado quase dobrou a aposta:

— O Caco Arnt disse "vai ser 5 a 0". Em um impulso, falei "Se for 5 a 0, faço questão de tatuar o nome dos jogadores que fizerem os gols". Eu acho que se tu fala, tu tem que cumprir, né? — recorda Adams.

O torcedor, que também tem a tatuagem de Renato Portaluppi comemorando os gols no Mundial de 1983, apontou a goleada no clássico 407 como um sinal de confiança para as conquistas que viriam logo nos anos seguintes.

— Quando tu humilhas o teu principal adversário, não dá para negar que a confiança tanto do grupo de jogadores quanto do torcedor vai lá em cima. É bem verdade que esse time que está no 5x0, acho que boa parte da base está em 2016. Eu vi aquilo como uma suprema humilhação. Algo que é raro de ver. Talvez a nossa geração não veja mais — finaliza

Ficha do Gre-Nal 407 - 9/8/2015

GRÊMIO (5): Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Douglas (Maxi Rodriguez, 41'/2º), Giuliano e Pedro Rocha (Fernandinho, 28'/2º); Luan (Bobô, 35'/2º). Técnico: Roger Machado

INTER (0): Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Wellington Martins, Anderson (Alex, int), Sasha e Valdívia (Vitinho, 35'/2º); Lisandro Lopez (Nilton, 9'/2º). Técnico: Odair Hellmann (interino)

Gols: No primeiro tempo, Giuliano (G), a 34min e Luan (G), a 43min. No segundo, Luan (G), a 3min, Fernandinho (G), a 30min, e Réver (G), contra, a 38min.