Um turno depois, Grêmio e Atlético-MG se reencontram no Brasileirão

Um turno após o primeiro encontro, Grêmio e Atlético-MG entrarão em campo novamente neste domingo, às 16h. O Tricolor vai a Belo Horizonte para enfrentar a equipe mineira com a pressão externa ganhando força por melhores resultados.
Uma repetição do encontro que abriu o Brasileirão para as equipes, mas que agora apresenta cenário diferente após 141 dias da partida na Arena.
Muita coisa mudou no Grêmio desde o jogo do primeiro turno, mas algumas coisas seguem parecidas. O então técnico Gustavo Quinteros foi para a partida pressionado pela derrota nas finais do Gauchão. Hoje o time está sob a gestão de Mano Menezes, também cobrado por resultados ruins de campo. O técnico não evitou eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E vem da derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão.
— Esse grupo pode entregar mais. Nunca vou me omitir de assumir isso. Essa responsabilidade é minha — assumiu Mano.
Marlon, Alex Santana, Balbuena e Carlos Vinicius são as novas opções no grupo de jogadores para o jogo deste domingo. O quarteto foi contratado nesta janela de transferências. Do grupo, apenas o meio-campista não deve estar em campo. Mudanças, no entanto, que não alteraram ainda o desempenho do time na comparação com a estreia do Brasileirão.
— O Grêmio tem em comum com do primeiro turno a crise. Gustavo Quinteros também chegou naquele jogo de primeira rodada do Brasileirão pressionado, como Mano Menezes agora. A forma de jogar, porém, é completamente diferente. O Grêmio de Quinteros sofria por se expor demais, adiantar a marcação e levar contra-ataques. O Grêmio de Mano tem uma proposta mais defensiva, de linhas baixas, mas nem assim é seguro. Os números de gols sofridos com Quinteros e Mano são bem parecidos, inclusive. O Grêmio de 2025 é um belo exemplo de que não existe proposta boa ou ruim no futebol, existem propostas bem e mal executadas. Quinteros e Mano tentam fazer coisas completamente diferentes, ambos com fracasso — apontou o comunicador do Grupo RBS, Cristiano Munari.