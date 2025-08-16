Um turno depois, Grêmio e Atlético-MG se reencontram no Brasileirão

Mano ajustou time em treinos da semana após derrota para o Sport. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um turno após o primeiro encontro, Grêmio e Atlético-MG entrarão em campo novamente neste domingo, às 16h. O Tricolor vai a Belo Horizonte para enfrentar a equipe mineira com a pressão externa ganhando força por melhores resultados.

Uma repetição do encontro que abriu o Brasileirão para as equipes, mas que agora apresenta cenário diferente após 141 dias da partida na Arena.

Muita coisa mudou no Grêmio desde o jogo do primeiro turno, mas algumas coisas seguem parecidas. O então técnico Gustavo Quinteros foi para a partida pressionado pela derrota nas finais do Gauchão. Hoje o time está sob a gestão de Mano Menezes, também cobrado por resultados ruins de campo. O técnico não evitou eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E vem da derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão.

— Esse grupo pode entregar mais. Nunca vou me omitir de assumir isso. Essa responsabilidade é minha — assumiu Mano.

Marlon, Alex Santana, Balbuena e Carlos Vinicius são as novas opções no grupo de jogadores para o jogo deste domingo. O quarteto foi contratado nesta janela de transferências. Do grupo, apenas o meio-campista não deve estar em campo. Mudanças, no entanto, que não alteraram ainda o desempenho do time na comparação com a estreia do Brasileirão.