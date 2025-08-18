"Trocaram soco": CBF divulga áudio do VAR em expulsões entre Atlético-MG x Grêmio; veja vídeo

A vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Atlético-MG terminou com quatro expulsões. Nesta segunda (18), dia seguinte ao jogo, a CBF divulgou as análises do VAR em três delas — apenas o áudio da expulsão de Carlos Vinícius não foi divulgado até então.

Depois do terceiro gol gremista, já nos minutos finais da partida, em uma discussão, Dodi e Junior Alonso receberam cartão vermelho do árbitro Alex Gomes Stefano.

— Os dois se agrediram aqui, tá Número 6 e número 17. Eles trocaram soco. Expulsei os dois. O jogo estava parado e eles se empurraram de forma acintosa — disse o árbitro em campo.

Ele então foi recomendado a rever o lance pela cabine do VAR, comandada por Caio Max Augusto Vieira, que considerou:

— Pra mim, não são ações para cartão vermelho. Sugiro revisão para "não cartão vermelho". Não tem soco. Sugiro revisão. O jogador de branco (Dodi) dá um empurrão de leve e o número 6 (Junior Alonso) devolve o empurrão com força muito baixa.

Mesmo assim, Alex Gomes Stefano manteu a decisão inicial, decretando as expulsões do volante gremista e do zagueiro atleticano.

Expulsão de Cuello

Ainda antes, Riquelme sofreu dura entrada de Cuello. O argentino foi expulso diretamente por ter pisado no jogador gremista e, naquele momento, deixou os dois times com 10. Inicialmente, Alex Gomes Stefano mostrou apenas o amarelo para o atacante do Galo.

— Ele não pisou, só colocou o pé. Não teve intensidade — disse o árbitro em campo.

Depois, revendo o lance no VAR, mudou sua decisão e expulsou Cuello.