Treze perguntas e respostas sobre o processo eleitoral do Grêmio

Primeira etapa será a renovação do Conselho Deliberativo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio vive a efervescência de um ano eleitoral. O processo é dividido em três etapas. A primeira é a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo, agendada para 27 de setembro.

Depois, ocorrerá a eleição presidencial dentro do Conselho. Caso duas ou mais chapas ultrapassem a cláusula de barreira, será realizada a eleição junto ao torcedor. As duas últimas etapas ainda não têm data definida.

Zero Hora apresenta uma série de perguntas e respostas para dirimir as principais dúvidas sobre o processo eleitoral gremista.

Perguntas e respostas

É preciso ser conselheiro para ser candidato à presidência?

Não. Qualquer torcedor com, pelo menos, 10 anos ininterruptos como associado do clube, maior de 28 anos de idade e em pleno gozo de seus direitos sociais pode concorrer.

Quanto tempo de associação precisa para ser candidato a presidente?

É preciso ter ao menos 10 anos ininterruptos como associado.

Quanto tempo de associação precisa para disputar uma cadeira no Conselho?

É preciso ser sócio de maneira ininterrupta por pelo menos cinco anos.

Até quando um associado pode decidir se concorre à presidência?

Ainda não há data definida. Após a eleição para o Conselho Deliberativo, marcada para 27 de setembro, os conselheiros definirão o novo presidente do legislativo gremista. A partir da escolha, será divulgado edital que definirá as datas desta etapa do processo eleitoral.

Quantos conselheiros têm o Grêmio?

São 343 conselheiros.

Quantos conselheiros serão eleitos em setembro?

Serão renovadas 150 cadeiras do Conselho. O mandato vai até 2031.

É possível ter o nome em mais de uma das chapas que concorrem ao Conselho?

Sim. Um candidato ao Conselho pode se inscrever em mais de uma chapa. Caso seja eleito em duas ou mais chapas, valerá a candidatura na chapa em que estiver melhor colocado na nominata.

Qual o percentual de votos que uma chapa precisa para eleger conselheiros?

Para que uma chapa tenha seus nomes eleitos, será preciso superar a cláusula de barreira de 15% dos votos válidos. O número de eleitos de cada uma das chapas será proporcional aos votos recebidos. Nenhuma chapa poderá ter mais de 70% das cadeiras. Se uma chapa obtiver mais de 70% dos votos e nenhuma outra superar a cláusula de barreira, há um rateio das vagas que sobram com as chapas que ultrapassarem 5% dos votos.

Como funciona a distribuição de cadeiras no Conselho, é proporcional ao número de votos?

A votação é feita através do voto dos associados. A distribuição é feita através de um cálculo. Multiplica-se o número de votos obtidos por cada chapa pelo número de vagas a serem preenchidas no Conselho; e, a seguir, divide-se o resultado da operação pelo número total de votos obtidos pelas chapas que alcançarem representação, sendo desprezada a fração, se igual ou inferior a meio, ou considerada equivalente a um, se superior a meio.

Exemplo: uma chapa alcança 3.000 votos. 3.000x150 = 450.000. Se 10 mil sócios votarem, divide-se 450.000 por 10.000. O resultado da divisão é 45. Por tanto, a chapa ficaria com 45 cadeiras no Conselho.

Quem pode votar na eleição para o Conselho?

Estará apto a votar, o sócio com mais de 16 anos (até o dia da eleição), pertencente ao quadro social há mais de dois anos ininterruptos, em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à realização do pleito, quitadas até 15/9/2025. Cada associado votará em uma chapa, em sua composição completa.

Quando será a eleição presidencial do Grêmio?

Ainda não está definida. A tendência é de que ocorra na segunda quinzena de novembro.

Quantos votos o candidato a presidente precisa ter no Conselho para vencer em primeiro turno?

A cláusula de barreira para ir ao segundo turno é de 20%. Se um candidato obtiver mais de 80% dos votos, será eleito sem a eleição com os associados. É possível também vencer em primeiro turno com uma porcentagem menor. Por exemplo, se forem três candidatos, o mais votado obtiver 70% dos votos e os outros concorrentes 15% cada, a eleição é definida no primeiro turno.

Quando o presidente toma posse?

A data será definida durante o processo de transição. É provável que seja ainda este ano. Em 2014, Romildo Bolzan Júnior tomou posse em 10 de dezembro de 2014. Alberto Guerra foi empossado em 16 de novembro de 2022.