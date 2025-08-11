Grêmio teve problemas na criação de jogadas. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio foi derrotado em plena Arena, no domingo (10), pelo Sport, lanterna do Brasileirão, que não vencia há 19 jogos. O resultado negativo voltou a escancarar diversos problemas da equipe treinada por Mano Menezes, o qual seguirá no cargo.

O placar de 1 a 0 para o clube pernambucano, inclusive, poderia ter sido ainda maior. Os problemas do Tricolor estão em várias áreas do campo, além de um ambiente externo conturbado.

Zero Hora elencou os três motivos para a derrota do Grêmio para o Sport. Confira.

Três motivos para a derrota

Falta de repertório no ataque

Um ataque pífio e sem criatividade. O Grêmio ficou à espera de alguma boa jogada individual dos jovens Alysson e Riquelme, ou que a bola sobrasse na medida para Braithwaite finalizar.

Foram 14 chutes a gol do Tricolor no jogo, poucos deles de verdadeiro perigo para o goleiro adversário. O time só foi mais intenso para atacar depois que sofreu o gol, porém, a falta de repertório dificultou o empate.

Demora para mudar o time

No primeiro tempo, o Grêmio não significou ameaça ao adversário. Os mais de 35 mil torcedores que estiveram na Arena esperavam que Mano Menezes voltasse do intervalo com alguma mudança. No entanto, isso não ocorreu.

Com 5 minutos da segunda etapa, o Sport abriu o placar. Somente aos 12 que o treinador mudou o time, tirando Edenilson e Cristian Olivera, dois jogadores que não fizeram nada em campo.

O time não melhorou, tendo problemas na armação das jogadas. O único jogador com essa característica era Cristaldo, que só entrou aos 32 minutos. Faltando menos de 10, Mano Menezes realizou as duas últimas mudanças no desespero.

Defesa perdida

Se na frente nada funcionou, a defesa também mostrou problemas. O lado direito, principalmente, sofreu por dois motivos. O lateral foi Camilo, improvisado e totalmente perdido na marcação. Léo Pereira fez o que quis com ele.

Na zaga, Balbuena fez sua estreia como titular. O paraguaio até foi bem, mas a falta de ritmo de jogo complicou sua vida em alguns momentos. O Sport poderia ter feito mais do que um gol, mas tem seus próprios problemas — os pernambucanos, afinal, não haviam vencido nenhuma partida no Brasileirão até então.