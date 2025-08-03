Três motivos para a derrota do Grêmio para o Fluminense

Tricolor gaúcho perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. THIAGO RIBEIRO / ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio voltou a tropeçar no Brasileirão. Na noite de sábado (2), a equipe foi derrotada pelo Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a sequência de resultados instáveis desde o retorno do calendário nacional.

O gol de Everaldo, no fim do primeiro tempo, manteve o Tricolor próximo da zona de rebaixamento, na 14ª colocação. O time de Mano Menezes soma apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, sendo uma contra o São José e contra o Fortaleza, na última terça-feira (29).

No próximo domingo (10), o desafio será contra o Sport, na Arena, em mais um confronto direto para tentar se afastar do perigo do Z-4.

Três motivos para a derrota do Grêmio

Desatenção nas bolas aéreas

Mais uma vez, a defesa gremista mostrou fragilidade pelo alto. O gol de Everaldo saiu após escanteio e rebote, com o atacante do Fluminense livre na área para marcar.

Antes disso, o sistema defensivo já havia dado sinais de insegurança, permitindo outras finalizações perigosas, especialmente pelo lado esquerdo ocupado por Lucas Esteves.

Dificuldade para criar chances de gol

O Grêmio até tentou controlar o jogo nos minutos iniciais, mas faltou profundidade e qualidade na construção das jogadas.

Isso porque o Tricolor só finalizou com real perigo no segundo tempo, e mesmo assim não conseguiu exigir grandes defesas do goleiro Fábio.

As alterações promovidas por Mano Menezes pouco mudaram o panorama, e o setor ofensivo mais uma vez ficou devendo.

Clima de instabilidade

A sequência de resultados instáveis aumenta a pressão sobre Mano Menezes e o grupo tricolor.

Os maus resultados e as escolhas do treinador, como improvisações nas laterais e substituições sem efeito prático, têm ampliado o clima de cobrança vindo da torcida.