Torcedores protestam na chegada do Grêmio ao Rio de Janeiro; veja o vídeo

A delegação do Grêmio foi alvo de um protesto na chegada ao Rio de Janeiro, no início da noite deste sábado (30). Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.
Informada de que um incidente poderia ocorrer, a segurança do hotel modificou a organização da recepção ao ônibus gremista. Ao invés de entrarem pelo portão principal, pela Avenida Princesa Isabel, os jogadores precisaram acessar uma porta na rua ao lado, amparados pela Polícia Militar. Ainda assim, a nova logística foi descoberta.
Um pequeno grupo de cinco torcedores, usando roupas pretas — sem camisas ou qualquer referência ao clube — surgiu ao lado do ônibus e disparou xingamentos enquanto os atletas desciam. Por conta dos gradis, não houve contato físico com nenhum dos componentes da delegação.
Flamengo x Grêmio
Para encarar o Flamengo, o técnico Mano Menezes tem inúmeros desfalques na equipe. Entre eles, o atacante Alysson, o que obrigará uma mudança tática na equipe, com a escalação de Carlos Vinicius ao lado de Braithwaite.
Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Dodi, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius.
Confira os relacionados do Grêmio no Rio de Janeiro
Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame
Laterais: Marcos Rocha, Marlon, Lucas Esteves
Zagueiros: Kannemann, Wagner Leonardo, Jemerson, Viery e Luis Eduardo
Volantes: Noriega, Cuellar, Dodi, Edenilson
Meias: Cristaldo
Atacantes: Cristian Olivera, Carlos Vinicius, Pavon, Braithwaite, André Henrique, Aravena, Gabriel Mec e Jardiel
