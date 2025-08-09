Torcedores gremistas prestigiam Grêmio's League: "Legal ver os jogadores mais antigos"

Goleiro do sub-11 do Grêmio, Murilo prestigiou a competição ao lado da mãe Paula, da irmã Bianca e do pai Weberty . Leonardo Bender / Agencia RBS

A primeira edição da Grêmio's League, realizada neste sábado (9) levou torcedores gremistas ao CT do Cristal, na zona sul de Porto Alegre.

Um deles é o pequeno Murilo Pires, de 11 anos, goleiro do sub-11 do Grêmio. Natural de Palmas, Tocantins, o pequeno esteve acompanhado dos pais, Weberty Pires e Paula Espíndola, e da irmã caçula Bianca, 6 anos. A torcida da família era para o time de Mazaropi.

— Estamos aqui desde cedo. Está sendo um evento bem legal. O Murilo nos contou quem é o Mazaropi. Estamos torcendo para o time dele - contou a mãe.

Quem também prestigiou o evento desde cedo é o gremista Fagner Silva Forte:

— Está muito legal. É legal ver os jogadores mais antigos, os influencers e o pessoal que trabalha na imprensa.

Sobre o torneio

Os times são comandados por ícones do Tricolor: Mazaropi, China, Yura, Acheta, Picasso e Marianita. Eles entram em ação para cobrar um pênalti quando o poder "lenda" é acionado através de uma "carta secreta" sorteada antes do pontapé inicial das partidas que duram dois tempos de 15 minutos.

São seis equipes formadas por 12 atletas, mesclando ex-jogadores do Tricolor, representantes da base, Mosqueteiras, influenciadores, sócios, profissionais de imprensa associados na ACEG-RS.

Dentre os times, também estão nomes como Marcelo Moreno, Carlos Miguel, Nildo, Anderson Pico, PC Magalhães, Casemiro, Arilson, e Karina Balestra. Sem contar os gremistas ilustres como Rafa Machado, cantor do Chimarruts, e MC Jean Paul. Os jogos ocorrem até o final da tarde deste sábado.

O torcedor que quer acompanhar os jogos mesmo de longe pode assistir ao vivo pelo canal do Grêmio no YouTube.

Resultados dos jogos

Time Mazaropi 5x4 Time China

Time Ancheta 0x6 Time Marianita

Yura 2x5 Mazaropi

Picasso 3x5 Ancheta

China 2x4 Yura

Marianita x Picasso

Final: Time Mazaropi x (a definir)