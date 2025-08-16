Torcedores do Grêmio fazem emboscada no Salgado Filho antes do embarque do time para Minas Gerais

Vídeo que circula pelas redes socias mostra parte da confusão. Reprodução / Instagram

Após encerrar a preparação para enfrentar o Atlético-MG, a delegação do Grêmio encarou protestos antes da viagem para Belo Horizonte. Um grupo de torcedores se deslocou até o Aeroporto Internacional Salgado Filho, invadiu o terminal e danificou o ônibus da delegação no embarque.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, cerca de 50 torcedores, identificados pelo clube como do núcleo “Trem do Grêmio", ala dissidente da Geral do Grêmio, principal organizada do clube, apareceram instantes antes da passagem do elenco no local. Os componentes foram acusados pela confusão, em maio, na frente do CT Luiz Carvalho após eliminação na Copa do Brasil.

Um vídeo com parte do protesto, aparentemente filmado por alguém que estaria dentro do ônibus, circula pelas redes sociais:

Na emboscada, os torcedores ingressaram na área privada, conhecida como doca, reservada para embarque exclusivo dos atletas, dirigentes e comissão técnica, ao lado do terminal de embarque no térreo. O ônibus teve janelas quebradas e foi chutado por alguns integrantes.

O segurança Luis Fernando Cardoso, conhecido como Fernandão, tentou contato para amenizar a situação, mas foi agredido pelos manifestantes. Ele iria para Belo Horizonte, mas acabou retirado da delegação para realizar exame de corpo de delito no Palácio da Polícia.

Conforme o 11° Batalhão da Polícia Militar, o ônibus do Grêmio foi atingido por uma pedra arremessada por um torcedor ainda não identificado. A nota ainda diz que não há feridos, apenas danos materiais. E que a Polícia Civil está realizando o registro e tentando identificar o autor.

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, disse, em nota, que "lamenta os incidentes ocorridos" neste sábado. Segundo a empresa, o incidente aconteceu em área pública do terminal. "Repudiamos qualquer ato de violência e estamos colaborando com as autoridades de segurança pública na investigação dos fatos", concluiu a Fraport.

O que diz o Grêmio

Veja a íntegra da nota distribuída pelo clube:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense repudia veementemente os fatos ocorridos hoje, 16, durante o embarque para Belo Horizonte.

Agressores acessaram a área privada do aeroporto, tentaram invadir o ônibus da delegação e feriram um trabalhador do clube, num incidente inaceitável, que ataca o Grêmio e sua imensa torcida e fere os valores que prezamos.

O segurança Fernandão, enquanto desempenhava sua função, foi ferido. Ele foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência.

A Diretoria do Grêmio assegura que está tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar com as investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei.

Além disso, a partir da identificação dos culpados, vai solicitar apoio da Arena para banir esses pretensos torcedores das partidas no estádio bem como caso, eventualmente, façam parte do quadro social, serão julgados de acordo com as violações de conduta previstas no estatuto do Clube.

Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol."

Em campo, duas trocas

O Grêmio já está viajando até a capital mineira para o confronto. O time foi encaminhado com Mano Menezes com duas trocas. Riquelme, por critério técnico, e Braithwaite, suspenso, cedem espaço, para Edenilson e Carlos Vinícius. Camilo, contestado pela atuação contra o Sport, não foi relacionado. Com isso, Ronald pode aparecer na lateral direita.

A provável escalação tem: Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti (Cuéllar), Dodi, Edenilson, Alysson e Cristian Olivera; Calos Vinicius.

Confira a lista de relacionados:



