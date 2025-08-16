Grêmio

Clima tenso
Notícia

Torcedores do Grêmio fazem emboscada no Salgado Filho antes do embarque do time para Minas Gerais

Ônibus da delegação foi cercado e danificado nas dependências do aeroporto; um segurança acabou agredido

Saimon Bianchini

Eduardo Gabardo

