Time com Marcelo Moreno, Pitol e MC Jean Paul é campeão da primeira edição da Grêmio's League

Time comandado por Marianita foi campeão. Vitória Nascimento / Agência RBS

O campeão da edição inicial da Grêmio’s League é o Time Marianita, a primeira capitã da história da equipe feminina tricolor e que em breve terá seu nome na calçada da fama da Arena. O evento ocorreu neste sábado (9) no CT do Cristal, na zona sul de Porto Alegre.

Em campo, a equipe teve como referência o ex-atacante gremista Marcelo Moreno, autor de três gols na final, contra o Time Mazaropi, comandado pelo goleiro campeão mundial em 1983. A decisão terminou 6 a 1 para a equipe de Marianita.

Nas fase anteriores, os campeões, que também tinham MC Jean Paul e os ex-jogadores Casemiro (meia), Teco (zagueiro) e Marcelo Pitol (goleiro) venceram os times de Ancheta e Picasso por placares amplos: 6 a 0 e 7 a 1, respectivamente.

Após o apito final, a equipe de Marianita cantou o hino do Grêmio e exaltou a ex-capitã.

— Meu time é merecedor desse título. Todos eram a vida em campo. Dentro da área a gente soube fazer o nosso trabalho — celebrou Marcelo Moreno

O time campeão

Marcelo Pitol; Leonardo José Kunst, Luis Fernando Carneiro, Lucas Blesz Rech, Willian Domingues Coelho, Casemiro, Lucas Elefante, Teco, Frederico Fagundes Schettert, Marcelo Moreno, Rafa Machado, Mc Jean Paul, Marco Aurélio Peixoto Pires e Marianita (presidente).

A competição

Inspirada no sucesso mundial da Kings League, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, a Grêmio's League busca "unir entretenimento, gamificação e a paixão tricolor", conforme o clube. Assim como no modelo que serviu de inspiração, as partidas tiveram "superpoderes" nomeados como Jardel, Dener e Batalha dos Aflitos.

A proposta faz do Grêmio o primeiro clube de futebol do país a promover uma competição proprietária com esse formato. O evento contou também com shows de DJs, narração e mestre de cerimônias.