Grêmio

Alvo do Grêmio
Notícia

"Tem nível para seguir na Europa", diz setorista do Girona, último clube de Arthur

De acordo com Nil Solà, da sucursal catalã da rádio Cadena SER, volante pretendido pelo Tricolor apresentou bom desempenho no primeiro semestre de 2025, atuando pelo clube espanhol

Rodrigo Oliveira

