"Tem nível para seguir na Europa", diz setorista do Girona, último clube de Arthur

Arthur quer retornar ao Grêmio para voltar à Seleção Brasileira. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação / CBF/Divulgação

Alvo do Grêmio, o volante Arthur apresentou bom desempenho pelo Girona-ESP no primeiro semestre deste ano. Ao menos é o que atesta o jornalista Nil Solà, que cobre o dia-a-dia do clube catalão.

Na opinião do repórter espanhol, o meio-campista, que está vinculado à Juventus-ITA, teria nível inclusive para seguir no futebol europeu.

— Desde que chegou aqui, o Arthur levou um mês para adquirir ritmo de jogo, mas, quando isso aconteceu, ele atuou em bom nível. Avalio sua atuação aqui no Girona como muito, muito, muito boa. Penso inclusive que ele tem nível para seguir competindo na Europa, seja no próprio Girona-ESP ou no Betis-ESP, que queria contratá-lo. A sensação que ele deixou aqui é bastante boa — relata Solà a Zero Hora.

Apesar de não estar nos planos da Juventus, o jornalista catalão destaca a vontade, a técnica e os desarmes de Arthur e afirma que o atleta só não permaneceu no Girona por razões financeiras.

— A verdade é que ele recebia bastante dinheiro para um clube como o Girona. É um jogador com vontade de seguir em frente, com boa condução e muitos desarmes. Acho que a sua contribuição foi muito positiva — completou.

Arthur já tem acerto salarial com o Grêmio, mas ainda tenta na Itália rescindir o seu contrato com a Juventus.

