Grêmio

Nova defesa
Notícia

Suspensão de Kannemann abre brecha para estreia de zagueiro no Grêmio

Recém contratado, Balbuena vem treinando com elenco e pode iniciar como titular contra o Sport, na Arena, no próximo domingo

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS