Suspensão de Kannemann abre brecha para estreia de zagueiro no Grêmio

Argentino levou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, no Maracanã. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio não poderá contar com Kannemann para a próxima rodada do Brasileirão. O terceiro cartão amarelo recebido pelo argentino diante do Fluminense, neste sábado (2), abre brecha para a estreia de Balbuena diante do Sport, no domingo que vem (10), na Arena.

A intenção de promover o ingresso do zagueiro nesta partida em casa já havia sido revelada pelo técnico Mano Menezes, e foi reforçada pelo próprio atleta em sua apresentação, na última semana.

— Se me perguntarem, eu vou falar que estou pronto para jogar o próximo jogo. A vontade que a gente tem é sempre jogar, mas a comissão já tinha me falado que a ideia era estrear contra o Sport. Eu já estava treinando, não fiquei de férias o tempo todo após o término da temporada na Rússia. Então, é seguir a planificação com a comissão, treinando com os companheiros, tentando me adaptar à rotina de treinos — comentou o defensor.

A contratação do paraguaio, que chegou como atleta livre no mercado depois de cumprir contrato com o Dínamo Moscou, atende a uma demanda antiga, de reforçar o lado direito da zaga.

Com a aposentadoria do lendário Geromel e más atuações de Jemerson, o Tricolor passou a formar uma dupla com Kannemann e Wagner Leonardo.

— A gente tem jogado com dois zagueiros canhotos e, lógico que, zagueiro canhoto pela direita vai ter mais dificuldades para construir do que do lado certo, mas foi necessário fazer isso. A equipe ganhou mais solidez defensiva com esta forma de jogar, mas quando a gente consegue colocar um zagueiro destro, como fizemos com Gustavo Martins recentemente, a gente vê a diferença de uma jogada mais rápida — salientou Mano após a derrota no Maracanã.

Além do substituto de Kannemann, o treinador gremista precisará buscar uma reposição para a lateral direita, já que João Lucas sofreu lesão muscular, obrigando a improvisação do volante Camilo.

Por outro lado, ganhará os retornos do lateral-esquerdo Marlon e do atacante Cristian Olivera, que cumpriram suspensão neste fim de semana.

A delegação tricolor retorna do Rio de Janeiro na tarde deste domingo (3) e a reapresentação do elenco ocorre na terça-feira (5). O duelo com o Sport está agendado para às 20h30min de domingo (10), na Arena.