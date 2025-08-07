Suárez marca de cavadinha e faz comemoração que lembra celebração de Braithwaite; entenda

Suárez e Braithwaite são centroavantes e tiveram passagens por Barcelona, Grêmio e pelas suas respectivas seleções nacionais. Na última quarta-feira (6), mais uma coincidência os uniu.
O uruguaio deu uma bela cavadinha na vitória do Inter Miami por 3 a 1 contra o Pumas, do México, pela Leagues Cup nos Estados Unidos.
Homenagem para a filha
Ao marcar o segundo gol dos norte-americanos, pegou um chapéu e homenageou Delfina, sua filha, que completou 15 anos na terça-feira (5).
Carinho para a torcida
A cena foi comparada por gremistas com a comemoração de Braithwaite. Na terça-feira (29), o dinamarquês marcou de pênalti contra o Fortaleza e também botou um chapéu na cabeça.
Braithwaite justificou a ação como uma forma de dar "carinho à torcida gremista".