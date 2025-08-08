Sport tem a pior campanha do primeiro turno do Brasileirão; relembre outros desempenhos ruins na era dos pontos corridos 

Paulo Paiva / Sport Recife.

Neste domingo (10), o Grêmio enfrenta o Sport na Arena pela 19ª rodada do Brasileirão. O time de Recife é o lanterna do campeonato e já tem uma das piores campanhas da história dos pontos corridos.

O Sport ainda não venceu no Brasileirão. Em 16 partidas jogadas, foram seis empates e 10 derrotas, que deixam o Leão com apenas 12% de aproveitamento até aqui.

Caso perca para o Grêmio, o Sport chegará a 17 jogos sem vencer e empatará com o Avaí de 2019 como segundo time que levou mais tempo até conseguir a primeira vitória. Em primeiro lugar está a Chapecoense de 2021, que só venceu na primeira rodada do segundo turno.

Zero Hora relembra outras campanhas com recordes negativos na história do Brasileirão. Confira abaixo.

América-RN (2007)

Na sua primeira e única participação na Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos, o América-RN fez uma campanha para ficar na história, com aproveitamento de 14,9%. O time detém o recorde de mais derrotas no campeonato: perdeu 29 dos 38 jogos. O saldo de gols também impressiona. Foram 24 gols marcados e 80 sofridos, totalizando -56.

Náutico (2013)

Em 2013, o Náutico fez uma campanha tão ruim quanto a do América-RN de 2007. É do clube de Recife o recorde de pior saldo de gols na história do Brasileirão: -57. Foram 22 gols marcados e 79 sofridos. O Timbu perdeu 28 partidas, venceu e empatou cinco. O aproveitamento foi de 17,5%.

Chapecoense (2021)

A Chapecoense terminou apenas um jogo à frente do placar no Brasileirão de 2021. No total das 38 rodadas, foram 25 derrotas, 12 empates e uma única vitória, o que deixa a Chape com a marca de pior desempenho geral em uma edição do campeonato: apenas 13,1% de aproveitamento. Entre os 27 gols marcados e 67 sofridos, o saldo foi de -40.