"Sofremos um gol ridículo", desabafa Mano Menezes após derrota do Grêmio para o Fluminense

Mano Menezes criticou a sua equipe após derrota no Rio. Luciano Périco / Agência RBS

O Grêmio perdeu para o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (3), no Maracanã. O time de Mano Menezes entrou em campo buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, mas não chegou perto nem do empate com a equipe carioca.

Em entrevista coletiva, o técnico descreveu o gol sofrido aos 43 minutos de partida como "rídiculo" e "inaceitável". O gol foi o resultado de uma pressão constante que a defesa do Grêmio sofreu. Principalmente pelo lado esquerdo do campo, em que Serna teve liberdade para fazer diversos cruzamentos.

— O Grêmio iniciou bem o jogo, que nós conseguimos estar bem dispostos em campo como equipe. Chegamos a pressionar na frente, recuperar bola no campo do adversário na primeira parte. Acho que até a chance do Alysson, que foi a mais clara, a gente estava melhor. Depois começamos a sofrer um pouco pelo nosso lado esquerdo defensivo — disse, citando o lateral do Flamengo, e completou:

— Mais um pouquinho à frente, a gente começou a ter mais dificuldade, porque tivemos que baixar no campo e a saída nossa de trás para frente não esteve mais qualificada. Sofremos um gol ridículo. Para o nosso nível é inaceitável, mas tomamos o gol. Terminou o primeiro tempo 1 a 0.

Mudanças no intervalo

Mano ainda citou que as mudanças feitas no intervalo tinham a intenção de qualificar o jogo no meio do campo para avançar com mais facilidade ao gol.

— Edenilson (que entrou no lugar de Villasanti) consegue dar isso um pouco, no segundo tempo teve um pouco mais isso. Mas não o suficiente para machucar o adversário na frente — admitiu o técnico.

— As duas equipes tiveram muita dificuldade de chegar à conclusão ao gol do adversário. Eles tiveram uma chance no gol e nós quase nenhuma. Então isso reflete um pouco da dificuldade que a gente está tendo de chegar com qualidade para machucar o adversário — concluiu a análise.

Assista à coletiva de Mano Menezes