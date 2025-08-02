Shakhtar sonda Gabriel Mec, atacante do Grêmio 

Gabriel Mec tem 17 anos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Relacionado pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes, Gabriel Mec está na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após uma sondagem inicial, o clube do Leste Europeu avançou para conversas com o Tricolor. Há uma promessa de proposta na casa de 18 milhões de euros pela compra do atacante de 17 anos.

A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem de Zero Hora. Nos bastidores, a tendência é de que a investida, de 18 milhões de euros mais gatilhos por produtividade, seja formalizada nos próximos dias.

Mec chegou a negociar com o Chelsea, da Inglaterra, em 2024, mas acabou não se transferindo em virtude da baixa quantia oferecida. O atual campeão mundial prometeu 8 milhões de euros mais 16 milhões de produtividade, totalizando 24 milhões. O Grêmio recusou pela falta de perspectiva de atingir as metas.

A expectativa é que a negociação com o Shakhtar poderá avançar pelo alto investimento. Porém, o jovem atleta faz ponderações pela situação da Ucrânia, que vive em Guerra desde 2022 com a Rússia.

Relacionado contra o Flu

Enquanto isso, recuperado de lesão no tornozelo, o jovem foi relacionado pela primeira vez por Mano Menezes para uma partida. Ele deverá ficar no banco de reservas contra o Fluminense, nesta noite, no Maracanã.

Aos 17 anos, mesmo que seja negociado, Mec só poderá deixar o Grêmio após completar 18 anos, em abril de 2026. Ele tem duas partidas como profissional sob o comando de Gustavo Quinteros no Gauchão. Depois, ele passou por cirurgia em virtude de lesão no tornozelo. Ele está apto e ganhou massa muscular para suportar os combates físicos com os profissionais.